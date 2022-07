Las mentiras del megaproyecto del Dique

Está a punto de firmarse el contrato para el megaproyecto del Canal del Dique. He buscado, sin éxito, algún documento que me permita entender los publicitados beneficios del proyecto, pero ni Cardique ni Cormagdalena tienen una sección con un resumen ejecutivo, y mucho menos, datos sobre los impactos ambientales de la intervención. En conclusión, si hablamos de transparencia, lo mismo de siempre, nada.

En internet, entre lo poco rescatable en materia de información, está el foro de ciudad macroproyecto de Canal del Dique, organizado por la UTB. Allí participa Arend de Wilde, consultor de Royal HaskoningDHV, empresa que en conjunto con Gómez Cajiao, recibieron el contrato del Fondo de Adaptación para realizar el estudio y diseño de la obra. De Wilde gasta un porcentaje alto de su presentación en la historia del canal, sus caudales, y aunque insiste en el proceso de restauración, no sustenta el estado actual de degradación de las ciénagas y menos detalla lo que hay que restaurar. Evitar la entrada de agua a las ciénagas para disminuir el aporte de sedimentos, no tiene nada de proceso restaurador.

Una de las cosas más absurdas presentadas por el consultor y que creo muy pocas personas saben, es que este proyecto independizará las ciénagas del canal. De dónde habrán sacado estos genios semejante adefesio. Menciona que habrá obras civiles para tapar la entrada a las ciénagas principales, y que las esclusas alimentarán los humedales con agua cuando sea necesario, ¿y cuando tengamos años excepcionalmente secos?

De acuerdo con de Wilde, “la mayor fuente de agua –en las ciénagas- generalmente es el agua lluvia”. En realidad cualquier comentario sobra si estos son los científicos al frente de una obra de varios billones de pesos. Otra perla, “no son tanto los sedimentos que causan los problemas en las islas del Rosario, sino el agua dulce”, esto último contradice, entre muchos documentos, cientos de titulares en diversos medios, quienes durante años han dicho todo lo contrario.

El Magdalena es un monstruo que parece un gatito. Un tapón en Calamar probablemente frene una inundación fuerte, y si las obras propuestas pueden salvar vidas y evitar el deterioro de la economía, bueno, adelante. No obstante, ante escenarios de cambio climático y deforestación, unas esclusas parecerán un castillo de naipes en una creciente embrujada. Hasta allí, allá ellos. Pero no nos digan mentiras ni cosas que no ocurrirán. Si a las ciénagas no les sacamos algo de sedimento, nunca podrán restaurarse. Vendan el proyecto como lo que es, un tapón, pero dejen de querer meternos el dedo en la boca como si todos fuésemos idiotas y no supiéramos leer.