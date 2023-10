Menstruación: Tabú doloroso

Las mujeres históricamente hemos sido violentadas y discriminadas, entre otras, cosas por la “biología” de nuestros cuerpos. La menstruación es el ejemplo estrella de esta afirmación, dado que es algo que solo vivimos las mujeres y que desde un profundo y premeditado desconocimiento científico ha llevado a la construcción social de una cantidad de seudo teorías, suposiciones y burlas que han impedido durante siglos una adecuada atención médica y vivir dignamente mes a mes este proceso. No exagero. O ¿cómo se debe interpretar que este año, por primera vez, se haya publicado el primer estudio sobre productos menstruales hecho con sangre real? ¿Asco en la ciencia? ¿Cómo comprender que, según datos científicos, mientras se han llevado a cabo 10.000 investigaciones sobre la erección del hombre, en el mismo periodo de tiempo, tan solo se han realizado 400 investigaciones sobre la menstruación? Y para completar: la normalización del dolor femenino, que ha tenido distintos orígenes e ideas de refuerzo. Recordemos la célebre condena que se nos hizo en el génesis en cuanto Dios multiplicaría nuestro dolor y sufrimiento en los embarazos. El dolor femenino relacionado con el castigo y maternidad (lo cual incluye ovulación, sangrado, cólicos, etc.) hizo invisible una realidad y perpetuó la discriminación de la mujer frente al derecho humano a la salud. En ese coctel de falta de información y normalización del dolor solo nos dio pésimos productos menstruales (sin probarlos con sangre) y medicamentos para el dolor, sin importar la causa; ah, y soportando comentarios como: ¿Por qué tan amargada?, ¿estás en tus días? Y así, silenciosamente y sin saberlo, muchas padecíamos endometriosis (Según Asocoen, hasta 2022 se habían diagnosticado 3,5 millones de pacientes, de las cuales el 25% está entre los 18 y los 29 años y el 16% personas con síntomas incapacitantes asociados a su menstruación no había recibido diagnóstico certero). En Colombia, el 29 de marzo de 2023 fue aprobada la Ley de Endometriosis, en la cual se reconoce esta enfermedad y, entre otras cosas, permite el reconocimiento de incapacidades laborales por esta causa; así como establece que la trabajadora diagnosticada y el empleador podrían convenir horario flexible o trabajo en casa. Ahora bien, de los mismos creadores de “mejor no contratar mujeres porque nos toca asumir licencias de maternidad”, vendrá... “ahora nos toca pagarles incapacidad cada mes por la regla”; por ello la labor de sensibilización y formación frente a estos temas es fundamental. ¡Celebro cada paso de reconocimiento de nuestra dignidad humana! Si los hombres menstruaran y presentaran hemorragias vaginales, seguro tendríamos otro escenario hace siglos.

*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional

y magíster en Derecho con énfasis en

Derecho Empresarial y Contractual.