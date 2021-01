Tenso, frío, entusiasta y lluvioso amaneció Washington el 20 de enero, confinado por pandemia y custodiado por 25 mil guardias nacionales ante los riesgos y amenazas remanentes del impensable asalto al Capitolio, cuando el 6 de enero los vencidos quisieron impedir la certificación del triunfo de Joe Biden, el presidente 46 luego de 244 años de bipartidismo.

Superada la profanación, dignos, los congresistas votaron y Mike Pence, el vicepresidente lo declaró. Fue el fin del autócrata Trump que exacerbó la derecha supremacista, pateó el tablero de las relaciones internacionales, desprotegió el ambiente, persiguió a los migrantes, dominó su partido republicano y agudizó la crisis deslegitimando ante el mundo y sus 70 millones de votantes, la solidez de una democracia acusada de fraudulenta. Su despedida “lo mejor está por llegar” puede ser lo peor y que el impeachment lo inhabilite.

La transición militarizada fue como una película llena de mensajes. Frente al obelisco donde Luther King dijo “yo tengo un sueño”, el presidente de 78 años y la exsenadora Kamala Harris, de 56, primera vicepresidenta, afroamericanana y asiática, construyendo ese sueño oraron a la memoria del asesinado pastor y la de los 400 mil fallecidos por el COVID. Antes de su investidura, Biden rezó por ellos en la católica catedral de San Mateo, allí compartió con las cabezas del Congreso y en especial con Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado, quien hoy culpa a Trump por la “incitación a la insurrección” de la que está acusado. Con un Senado 50/50 el veterano político se deja ver.

Entre banderas, la majestuosidad y solidez del capitolio, los poderes de la Unión, tres expresidentes y Pence, la hija del Jamaiquino, Kamala Harris, tomó posesión ante Sonia Sotomayor, de padres puertorriqueños, la primera jueza hispana del Tribunal Supremo. Juró sobre la Biblia del juez Turgood Marshall, primer afroamericano que llegó al Tribunal. Antes, J Lo al cantar This land is your land en español arengó: “Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”. Biden, católico, exsenador, exvicepresidente, juró y fue claro y directo: unidad, soñar juntos, como lo pide Francisco; eliminados los muros se añora que su mensaje fluya en el corazón del imperio. De su discurso frases: “Este es el triunfo de la causa de la democracia, la voluntad del pueblo ha permanecido, la fuerza que nos divide es vieja, unámonos para luchar con los enemigos que enfrentamos, siempre nos hemos unido para avanzar, volver a la verdad, a la ciencia, la justicia racial, que la discrepancia no conlleve a la desunión, vencer el racismo sistémico, la crisis climática”. Optimista dijo: ¡creo en el mañana!

Con su gabinete paritario en género de blancos, latinos y afros inició Biden el desmonte de un inadmisible legado.