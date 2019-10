Mensaje de urgencia

Las encuestas hablan por sí solas y lo más probable es que con las elecciones de mañana, nuestra amada ciudad, Cartagena, volverá a caer en manos de las casas políticas tradicionales, esto es, la decantada corrupción que todo lo ha permeado y de esa manera, como ha de devenir, continuaremos en la crisis institucional que nos ha caracterizado en los últimos años.

No obstante, me parece imperativo advertir que aún existe la esperanza. Haciendo un breve análisis de los actuales candidatos a la Alcaldía, se puede identificar que dos de ellos no cumplen con los requisitos de idoneidad. Esos dos candidatos que toda la ciudad sabe quiénes son, representan a las prenombradas casas políticas tradicionales, tienen señalamientos de corrupción en su contra y porqué no vaticinarlo, uno de ellos con un alto grado de posibilidades de ser suspendido del ejercicio de sus funciones una vez se posesione y ello como consecuencia de inhabilidades que hoy se nos presentan de manera por demás latentes.

La esperanza para iniciar la reconstrucción de nuestra Cartagena hoy por hoy resquebrajada en grado sumo, se centra en los candidatos restantes. Caracterizados ellos por representar fuerzas políticas independientes y querer llegar sin deberle favores políticos a nadie. El problema radica en la forma en cómo estos candidatos han intentado ganarse el voto de opinión. Estos candidatos alternativos son muchos. Por lo tanto, es imposible que proponiendo “planes de gobierno” muy similares e intentando representar lo mismo, puedan ser electos. Por el contrario, lo que van a lograr es obnubilar a los posibles votantes haciendo que estos decidan por el voto en blanco en lugar de direccionarlo hacia uno de ellos que sería lo acertado. Urge dejar en claro que el futuro de la ciudad está en manos de estos candidatos. La única manera que alguno de estos aspirantes logre ganar la Alcaldía es uniéndose todos y ahí sí escoger un candidato que le haga frente a los dos candidatos que muy probablemente uno de ellos sea el victorioso mañana domingo.

La ecuación parece sencilla pero estos candidatos alternativos la hacen muy difícil. En lugar de buscar la unidad, se dedican a desprestigiarse uno al otro como si fueran enemigos. Parece que quisieran llegar a la Alcaldía por poder y protagonismo. Si en realidad quieren salvar a la ciudad, hacer el cambio o dar esperanza de que sí podemos. Entonces, prescindan de su orgullo y háganle un favor al pueblo cartagenero: emitan un comunicado conjunto e inviten a todos los cartageneros a votar por un único candidato. Sea el que sea, representan lo mismo y son la esperanza de Cartagena.

Debemos recordar y reflexionar que: “No es la política la que convierte a un candidato en ladrón, es nuestro voto el que lleva a un ladrón a convertirse en político”. Es ahora o nunca.