Mendigos millonarios

Confieso, una vez más, que matemáticas y finanzas, no son mi fuerte: aún no recuerdo, con certeza, cuanto es 7x8, razón primordial para no entender la paradoja del alcalde de Cartagena guardándole, a su remplazo, la bicoca de MEDIO BILLÓN de pesos, contantes y sonantes, ¡lo nunca visto!, mientras 3/5 partes del millón de habitantes en Cartagena de Indias, en el top de las ciudades más pobres y desbalanceadas del planeta, se acuestan y levantan con el estómago y las esperanzas pegados al espinazo.

Comprendo, pero no comparto, los vericuetos jurídicos, preñados de leyes y códigos eunucos, que impiden utilizar recursos financieros con honradez y celeridad: dos siglos de atraso minando senderos del ‘Buen Samaritano’, único capaz de cimentar la verdadera PAZ TOTAL, no de mentiritas y discursos heliotropicos.

Cartagena de Indias cumple, sobradamente, todos los requisitos para permanecer internada en ‘UCI de Ciudades Fallidas’: pronóstico reservado, signos vitales imperceptibles, cadavérica, tullida, respiración al borde del colapso, sin gota de clorofila, inconsciente, frialdad absoluta frente al sufrimiento, se niega a recibir los Santos Oleos, no se arrepiente de sus pecados mortales al dejar en salmuera bancaria semejante fortuna, el peor sacrilegio.

Expertos proponen transfundir al moribundo suero de ‘liderazgo’, del original, no de los genéricos; abrirle el corazón, implantarle ‘bypass ético’ que le recuerde, en cada latido, la fórmula infalible: ‘No hagas a otro lo que no quisieras que hicieran contigo’.

¿Qué pensaría el actual alcalde si viviera en uno de los 70.000 tugurios que arrugan el alma de Cartagena o en alguno de sus 15 corregimientos, donde el tiempo se detuvo? Agua potable, alcantarillado solo en sueños, escuelas desplomadas, puestos de salud, íngrimos, sin gasolina para el remedo de ambulancia.

¿Cuál sería la actitud del otrora veedor de ‘cojones invencibles’? El azote de malandrines rasgaría sus vestiduras mediáticas frente al caos vehicular, caminos de herradura, semáforos ausentes, vandalizados, convertidos en chatarra; puñales, pólvora, extorsiones, desempleo, educación vestida con harapos de Cenicienta; microtráfico, prostitución y comercio sexual de niños, desbordados a plena luz, sin vigilancia ni control, en las narices del Palacio Distrital, mientras medio billón de pesos fertiliza cuentas bancarias.

Ojalá el alcalde saque a relucir su casta de luchador social y, sigilosamente, cual transeúnte en campo minado, destine antes del 31 de diciembre, generosos recursos para mitigar seculares y vergonzosas tragedias humanas: ‘La ciudad es la gente’.

‘A Rey muerto, Rey puesto’: hágalo o se abstenga, de todas maneras, agotado su período, amigos y aduladores saldrán volando en búsqueda de otros nidos burocráticos. No tendrá escapatoria, así ocurrió con la inmensa mayoría de sus antecesores: políticamente muerto y sepultado, orden de captura, rumbo al calabozo, descuartizado en la insaciable picota pública.