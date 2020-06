Memorias desde la casa del virrey

Señor presidente, puedo entender la situación de alta complejidad por la que pasa, pues he vivido el infortunio, o peor aun, la complicidad por mi coparticipación al cerrar los ojos y darle la espalda al ser humano; basta con recordar lo que viví durante la Peste Rusa, la Gripe Española y el Cólera. Coincidencia, o no, proveniente, la última en mención, del continente asiático. Sin embargo, al margen de la remembranza de nuestras cegueras parciales, que han dado lugar en nuestros gobiernos, le escribo para advertirle que me preocupan temas de su administración.

Es inquietante ver que, en materia económica, la República que usted dirige, presenta expectativas económicas poco alentadoras. Me informan sus amigos, garantes de la política monetaria, cambiaria y crediticia que, en cuanto al crecimiento económico, se espera que sea del -3,5%, para el año en curso, y del 3,0%, para el año entrante, a todas luces una mínima recuperación; si pasamos a la tasa de inflación, la cosas no mejoran, la perspectiva es del 3,8%, y el promedio de 3,6%; siguiendo con el desempleo, la constante es la misma, es del 12,6%, una cifra de dos dígitos, superior en un 2,9%, con respecto al 9,5%, con que cerró el año pasado, este indicador; finalmente, con un índice de exportaciones del -8,7%, y una confianza del consumidor del -19,30%, el panorama es nefasto.

En cuanto a la salud, las medidas de confinamiento, por ejemplo, que usted ha venido prolongando, dejan ver la postergación a una muerte anunciada. Comprendo lo hecho para subsanar, de alguna manera, el problema de capacidad instalada y la falta de ejecución de recursos asignados a la salud, hoy en arcas desconocidas. Créame que lo entiendo, pues la corrupción lo ha llevado a tomar esas decisiones; pero recuerde: el pueblo necesita comer.

No lo culpo, este es el resultado de administraciones anteriores a las suya, que han sido malas, y de unos electores que no estudian historia. Ante grandes problemas, grandes soluciones. Soluciones que deben venir de la grandeza de sus gobernantes. No quiero pensar mal, pero le pregunto: ¿se le perdió el timón con el cual se puede maniobrar el Estado, o se perdió, usted, en las maravillosas características organolépticas de un Brandy de Jerez, albergado por una copa de balón, de embocadura levemente cerrada, cáliz holgado y vástago corto, abrazado por las manos robustas del poder? Espero que no sea así, recuerde: se debe administrar y no cohonestar con salvavidas que salvan a todos, menos a los que lo necesitan.