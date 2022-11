Memoria sincelejana

Hay momentos en que recorro a este Sincelejo de hoy, desordenado, bullicioso y caótico, buscando señales que en un tiempo fueran, no sólo las coordenadas geográficas, sino sentimentales, de mi tranquila vida de antaño.

La casa de los abuelos, frente al otrora Hospital San Francisco de Asís; el viejo colegio de Nuestra Señora de las Mercedes, bastión del saber, la cultura y los valores, y orientador por excelencia de las juventudes femeninas de la región; el Parque Santander, espacio recreacional de obligada asistencia vespertina, para niños y adultos de aquella feliz época, y muchos otros lugares como la Plaza de Majagual, testigo de inolvidables tardes de toros en aquellos Eneros... ¡ Aquellos!

No obstante, para mi existe un punto de referencia aún mayor: la que hoy se considera como Catedral de Sincelejo, antes conocida brevemente como “La Iglesia”, porque sólo había una en el pueblo. Una, con todas aquellas características que la hacían lucir tan especial y hermosa. No es sino recordar su imponente púlpito de mármol italiano, desde donde el inolvidable padre Prieto, increpaba a las damas que se atrevieran a entrar a la Casa de Dios sin cubrirse la cabeza, o en ropas, otrora consideradas como demasiado atrevidas, para usar dentro del sagrado recinto.

En aras de unas reformas que nuestra gente jamás terminó de entender ni aceptar –deseo quede claro que dicha inconformidad no fue evidenciada en forma alguna- el púlpito se fue, como también lo hizo el reclinatorio, del mismo fino mármol con vetas rosadas y grises, traído de Italia por el padre Pasquale Custode Del Vecchio, quien fue el gestor y párroco de la Iglesia de San Francisco por cinco lustros y cuyos restos descansan bajo las losas de su Altar.

Pero eso no fue todo. También cayó en la debacle la gran imagen de Cristo Crucificado, que por largo tiempo presidiera con solemnidad el Altar Mayor, de la que hubiéramos preferido seguir nombrando, y conociendo, como la Iglesia de San Francisco. La de Sincelejo. La nuestra. Imagen, por fortuna, recientemente reemplazada por una similar, gracias a los buenos oficios del Padre Adalberto Sierra y del nuevo Obispo de Sincelejo.

Bien pensado, en medio de todo, corrió “La Iglesia” mejor suerte que nuestro “Club Campestre”, del que tan orgullosos nos sentíamos, sacrificado sin contemplación alguna, ante “la total carencia de lotes disponibles” para construir un Centro Comercial en Sincelejo. Determinación arbitraria y abusiva que deshonra a sus autores y ejecutores.

Ustedes dirán que a santo de qué hago yo estas remembranzas. Les contestaré diciendo que cuando se pasa del sexto piso es inevitable la evocación del pasado, sobretodo si ese pasado fue mejor en muchos sentidos, como estoy segura que lo fue para nuestro Sincelejo. Ese Sincelejo grato, seguro y amable, aquella pequeña ciudad llamada “Perla de Sabanas” y “Ciudad de las puertas abiertas”, de la que tan poco queda ya.

Y es que a lo largo del tiempo hemos venido “ganando lo malo de ser ciudad y perdiendo lo bueno de ser pueblo”, y en esto no podemos llamarnos a engaño. Los sincelejanos perdimos en solidaridad, respeto, calor humano, civismo y seguridad ciudadana; es decir, en valores que apuntalan una buena calidad de vida y garantizan la convivencia pacífica. Ganamos en desorden, vulgaridad, primacía del bien particular sobre el común; vale decir en egoísmo, insolidaridad, intolerancia e intransigencia. Hemos crecido, es innegable. Pero una cosa es crecer y otra bien distinta, progresar. El progreso no es orden total, pero mucho menos caos. El, sólo se hace posible, en la dinámica resultante entre el uno y el otro. Justo allí, se da la fuerza que jalona el desarrollo equilibrado y sostenible.

A todo ello se suma una condición: visión clara y dirección transparente de verdaderos líderes positivos, esos que, lamentablemente, tan esquivos nos han sido.

Conveniente y sana la adolescencia, como inevitable tránsito hacia la madurez. Lo que no podemos es quedarnos permanentemente en ella. Mucho me temo que es ese el riesgo que los sincelejanos estamos corriendo como sociedad que, desde hace rato se viene negando, para todos los efectos, a asumirse responsablemente, como mayor de edad.