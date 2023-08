Memoria de clima

Nadie se acuerda, sobre todo porque no fue noticia, pero los primeros cuatro meses del año gozamos en Cartagena de unas temperaturas bastante razonables para estar en medio del trópico. No solo fue por los alisios, esos vientos que vienen a despelucarnos cada diciembre y se quedan hasta marzo. Aun cuando dejó de soplar, abril nos ofreció unas temperaturas relativamente frescas. Yo le llamo jocosamente nuestro propio invierno, solo para determinar que en la ciudad la temperatura no rebasa de los 30 grados, comparado con “nuestro verano”, cuando pasa de 36 frecuentemente.

Y es que los seres humanos somos así. Nunca hubo una noticia para decir “frescas temperaturas afectan el Caribe colombiano por estas épocas”. Quizá no hubiera importado. Pero ¡ay! de que empiecen los 33 y más en la escala de celsius para que las alarmas se prendan y los noticieros se jacten de hablar del cambio climático, de la contaminación y del infierno que nos espera, todo conjugado en lo que llamo “el nervio negativo”.

Tuve la oportunidad de estudiar meteorología en la universidad y recuerdo que una de las cosas que el profesor nos enseñó fue que el clima siempre cambia. Así pues, eso del cambio climático parece irrisorio si se mira desde el punto de vista estrictamente climático, y no del político. También añadió el profesor que en el trópico, el clima sí que era cambiante, y mucho más difícil de predecir que en las latitudes altas.

El comportamiento del clima se basa en una natural necesidad que se da en la atmósfera por encontrar un balance. La atmósfera es influenciada por los océanos, por la luna y el sol, principalmente, y en consecuencia se producen los climas. Quizá, pero no está comprobado todavía, los efectos del hombre sobre la atmósfera han hecho el encuentro de ese balance más sutil y difícil para la atmósfera, provocando los extremos que vemos. Pero también todo puede ser consecuencia de los movimientos de la Tierra (ver Wikipedia, porque son cuatro diferentes), del sistema solar y de planetas lejanos. Los tiempos no nos alcanzan en términos de vida humana para saberlo con certeza y actuar con la inteligencia necesaria y no con la inmediatez del pánico que atrapa nuestra atención.

Retener más memoria climática nos permitirá tomar lo que interpretan las noticias como cambio climático con mayor serenidad y menos alarmismo. Pero, además, nos puede ayudar a recobrar la memoria política, esa que se escapa como alma errante después de cada elección, y cuyo olvido tanto mal nos ha hecho, porque no nos permite recordar ni diferenciar la conveniente gobernanza de la confusa gobernanza de nuestros pueblos. Para aquellos temas a los cuales parecemos guardar un interés momentáneo, deberíamos ejercitar mejor nuestra memoria y actuar en consecuencia.