Mejores ciudadanos

A diario observamos en las calles de nuestra ciudad, actuaciones, de cartageneros y visitantes, aplicando la famosa “ley del más vivo”, que se refleja en diferentes situaciones de nuestra cotidianidad; ya sea al no respetar la fila de un banco o un supermercado, no cumplir las señales de tránsito en una esquina o botando basuras en las calles, por citar algunas. Parecieran actos que ya no debieran darse, pero es una dura realidad latente en nuestro territorio.

Nuestro compromiso ciudadano es un tema que debemos fortalecer como sociedad para que logremos, todos, pensar, de manera distinta, de cara al futuro.

Sobre la falta de cultura ciudadana nos hemos quedado en la discusión y no hemos podido ejercer acciones sostenibles y duraderas para remediar esta situación compleja. Si revisamos detenidamente, muchos de los problemas sociales y ambientales que tenemos, son producto de la falta de sentido de pertenencia. En las instituciones educativas, se nos trasmite conocimiento, pero no cultura ciudadana. El debate se centra en saber dónde se nos debe enseñar. Unos sostienen que, en casa, otros creen firmemente que es una labor de la escuela.

Es importante que analicemos y trabajemos en algunos resultados de la última encuesta de percepción ciudadana de “Cartagena Cómo Vamos” (2018), que arrojó, por ejemplo, que el 30% de los cartageneros piensa que cumplir con las leyes, impuestos y normas, puede ser una de las maneras más adecuadas para ayudar a tener una mejor ciudad; el 66% de los cartageneros no realiza acciones para resolver problemas que lo afecten directamente, siendo los jóvenes quienes menos participan; los cartageneros reconocen que cada vez hay menos convivencia ciudadana y respeto hacia las poblaciones vulnerables de la ciudad.

La cultura ciudadana es la espina dorsal del buen funcionamiento de una sociedad comprometida con lo público, porque entiende que lo público es de todos. Cartagena debe ejercer políticas para hacer pedagogía entre la ciudadanía para transformar nuestra cultura e idiosincrasia. Urge que las autoridades, el Concejo Distrital y la Alcaldía, acojan el llamado a que la cultura ciudadana sea un factor clave en el Plan de Desarrollo 2020-2023. Es una oportunidad para que todos desde el gobierno, sector privado, academia y sociedad civil podamos participar activamente en este ejercicio democrático.

Acompañar los procesos y construir ciudad y ciudadanía desde un papel activo y pedagógico debe ser un liderazgo colectivo. Es hora de ser buenos ciudadanos.