Mediocratización

Cortázar dijo en Rayuela que: “A veces me convenzo de que la estupidez se llama triángulo, de que ocho por ocho es la locura o un perro”. Cortázar descreía de las ciencias serias.

Hace poco me enteré de que una prestigiosa universidad del país introdujo en su pénsum de medicina las matemáticas y la física. Me alegra (pienso en Cortázar y su fallido humor) y me preocupa que la brecha de conocimiento entre los saberes ancestrales y las ciencias duras se abre cada vez más. Y no me habría de parecer así, si el tema fuera tratado como una caricatura; pero ya vimos que la intención del gobierno es darle legitimidad a toda suerte de métodos metafísicos basados en la telequinesis, la telepatía y la transmutación espontánea, todo solamente por desafiar la hegemonía científica de occidente; lo que no es sino otra expresión de resentimiento antiyanki.

Ahora en el PND aprobaron seis artículos que tienen por intención darle la posibilidad de que las Juntas de Acción Comunal contraten directamente las obras rurales. Dice la Cámara Colombiana de la Infraestructura que le preocupa la corrupción, que las obras caigan en manos inexpertas, que no tengan planeación o diseños, que se bajen los estándares de calidad y que terminen inconclusas. Yo, adicionalmente me pregunto, ¿qué va a pasar cuando las JAC tengan pérdidas económicas en la ejecución?, ¿qué empresa aseguradora les va a dar una póliza de cumplimiento, o de calidad?, ¿las van a asegurar? Ahora también se viene la autoconstrucción de vivienda, ¿a quién se refiere este “auto”?

Uno de los menesteres más complejos que hay es el de director de proyectos. El ingeniero tiene que lidiar con calidad, cumplimiento, control de costos, logística, manejo de personal, control ambiental, flujo de caja, salud ocupacional, todo esto con pocos recursos y la ocasional protección de un contenedor caliente. Este nivel de experticia tan particular es difícil que lo alcance alguien que venga de una JAC.

El Gobierno está banalizando la experticia, está tratando de nivelar el verdadero conocimiento –el que ha sido forjado con estudio formal, esfuerzo académico y constancia– con el de un brujo pretencioso. No se puede llamar sabiduría a un cúmulo de información pasada de generación en generación sin que se verifique.

El conocimiento no está a la mano como una mercancía básica; nada bueno sale de la idea romántica de que el conocimiento experto está en el pueblo, y sobre todo en lo rural.

Está bien que el gobierno quiera democratizar la educación, es lo justo, pero no puede democratizar la experticia o el conocimiento, porque esta no depende del gobierno solamente, depende también de la voluntad del individuo. Mediocratización no es democratización.