Médica, y libre

Ella se acercó nerviosa buscando el número de su asiento, con un pesado morral. Se sentó a mi lado y me saludó con su mirada. Era una mirada ansiosa, insegura, pero a la vez entusiasmada. Trató de balbucearme algo en inglés, pero yo noté su acento latino y la saludé en español.

Me dijo que era cubana, pero que vivía en Brasil. Se llamaba Denise. No pude evitar hacerle la pregunta obligada: ¿cómo hiciste para salir de Cuba? Ella me explicó que había estudiado medicina y que en Cuba había muchos médicos y enviaba médicos en misiones a todas partes del mundo. Su historia me alertó, porque en alguna lectura reciente había conocido que muchos médicos eran en realidad espías del régimen cubano, así que mi reacción con Denise fue de suspicacia.

Indiferente a mi sospecha, ella me explicó que, como parte de un mecanismo de colaboración con Brasil, el gobierno cubano la había enviado allá y por sus servicios ella recibía unos seiscientos dólares mensuales de parte del régimen, y una subvención de vivienda pagada por el gobierno de Brasil. Sin embargo, cuando Bolsonaro llegó a la Presidencia, el programa de colaboración terminó, y aunque tuvo la opción de quedarse en ese país y pedir asilo político, ella había decidido regresar a Cuba, y cumplirle al régimen comunista.

Sin embargo, ya probada la libertad del mundo occidental, se empecinó en regresar a Brasil por sus propios medios. Mientras lo conseguía, se percató que el gobierno cubano recibía por cada médico que enviaba a Brasil, la suma de cuatro mil dólares. Se dio cuenta cómo toda la educación en la isla estaba penetrada por una indoctrinación basada en el engaño. Sus ojos se humedecieron mientras me contaba con afán y voz temblorosa, su propia rabia y frustración de pensar en cómo ella tenía que compartir más del ochenta por ciento de su ingreso con el régimen comunista.

Eventualmente, Denise regresó a Brasil, y tras varios meses validando sus conocimientos como médica general, logró conseguir un trabajo en una clínica de Sao Paulo. Ahora, se gana los cuatro mil dólares completos y tiene la oportunidad de viajar y visitar amigos a donde y cuando quiera.

Salió del avión feliz, segura de sí misma, y esperanzada. Denise había conseguido lo que solo el sistema del libre mercado y la democracia liberal les permite a los seres humanos que así se lo proponen: la oportunidad de superarse y ganar su propio dinero producto de su esfuerzo; y la libertad necesaria para ganar conciencia y evolucionar sin que un estado manipulador la controlara.

Mientras se alejaba con sus maletas, que seguramente llenaría en algún centro comercial de la ciudad, me alegré de saber que ella, médica y libre, había escapado del espejismo y la desidia de los regímenes comunistas.