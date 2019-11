Me gusta el alcalde Dau

Me gusta del recién elegido alcalde William Dau Chamatt que “no tiene pelos en la lengua” ni reparos para decir las cosas que todos sabemos y callamos, y que no nos atrevemos a decir sobre la clase política nuestra, ya sea porque hay vínculos afectivos e intereses personales que lo impiden. Pero como decía un gran gobernante de derecha; si quieres combatir la corrupción tienes que estar dispuesto a llevar a la cárcel a tus amigos y familiares.

Ni siquiera el gran cuerpo de veedores de la ciudad se había atrevido hacerlo, porque al fin y al cabo la gran mayoría de ellos comen del mismo plato de la corrupción que tanto critican. Su fin principal es la extorsión y por lo tanto pierden total credibilidad, cayendo en los pecados que tanto combaten.

Dau llama las cosas por su nombre, y antes nadie habría tenido el valor de hacerlo (alguna vez el famoso veedor Piedrahíta Aduén, quien terminó muy mal sus días por estar intentándolo). Eso le granjeó los votos del pueblo cartagenero que está hastiado de los altos niveles de corrupción que le esquilman su bienestar y en detrimento de la felicidad colectiva y del desarrollo económico y social de la ciudad.

Me gusta de Dau esa valentía para enfrentarse a la decadente clase política nuestra y estoy seguro que empezará un plan para desmontarla en beneficio de las arcas del Distrito, e iniciar su combate por lo que más los empodera; las 9.000 OPS (innecesarias muchísimas), la sobrefacturación en las obras públicas y la contratación a dedo para satisfacer su posición dominante, que no es otra que la extorsión y la obstrucción por no concederle lo que descaradamente piden.

El alcalde Dau debe liderar una gran reforma administrativa que defina con total precisión cuantos empleados necesita el Distrito para que se convierta en una empresa eficiente y ponerla a la par y al ritmo que lleva la pujante empresa privada regional.

Me gusta de Dau que no se va a callar y que sabe que ya tiene el poder y las herramientas necesarias para hacerlo, seguramente contra los embates que recibirá de los concejales (muchos todavía con malas mañas) y de los capos de política local. Juan Gossaín dijo un día que el enemigo número uno de Cartagena era su Concejo, y allí seguramente se dará la primera gran batalla contra la corrupción.

No me gusta de Dau su emocionalidad, la que explota de inmediato, sin control, perdiendo la sindéresis que debe tener como mandatario de un millón de cartageneros que somos, la cual debe moderar para no caer en desatinos que le vayan a producir problemas, y rodearse de gente buena y valiosa que las hay.

Dau Chamatt debe saber que esta gran conquista que fue su elección se debe preservar y cuidar con mucho esmero y mucha prudencia en sus actos administrativos, para que no se vaya a perder esta histórica victoria del siempre sacrificado pueblo cartagenero.