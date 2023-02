Esta semana fue radicado oficialmente un proyecto de ley para regular la maternidad subrogada en Colombia. Un tema que como muchos resulta controversial por la cantidad de intereses, derechos y desafíos que presenta esta, como alternativa para quienes no pueden acceder a la maternidad/paternidad a través de medios naturales u otros de fertilización asistida. La Corte Constitucional en septiembre de 2022 concedió al legislador y al Gobierno seis meses para emitir una reglamentación sobre esta maternidad, entre otras porque es sabido que es una práctica habitual y que va en aumento. La propuesta manifiesta tener como objetivo “permitir la subrogación gestacional con indemnización, garantizando la protección de los derechos a la dignidad humana, autonomía, igualdad, salud, la protección de la mujer y el no nacido, y prohibir la práctica de gestación subrogada con fines de lucro”. Es decir que se pretende que sea con finalidades altruistas y por tanto sea una decisión autónoma. Sin embargo, me pregunto: ¿No es demasiado ingenuo pensar que no es el mayor móvil de estas prácticas para las madres gestantes, el factor económico? ¿Será que decirle indemnización y no pago ya asegura que no sea por lucro, o es simplemente un sofisma? La experiencia mundial ha mostrado que es una práctica ampliamente realizada con mujeres de escasos recursos económicos, en lo que a su vez genera fenómenos como el denominado: turismo reproductivo. Algo que sin duda podría pasar en Colombia si tenemos en cuenta que por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa Occidental el alquiler de vientre oscila entre $100/150mil dólares, mientras que, en Colombia, entre $4 mil /10mil dólares (según ofertas en clasificados); es decir, en Colombia es 93.3% más económico. Frente a la mujer nos preguntamos si se trata de otra forma de explotación, dominación e instrumentalización para la reproducción humana o si por el contrario es una forma de emancipación porque es una expresión libre de su voluntad, en tanto decida si desea o no asumir las consecuencias de un acuerdo como el de la subrogación de la maternidad. Adicional y no menos preocupante, esta iniciativa carga al ICBF de la responsabilidad de verificación y formalizar los contratos en esta práctica; como si no fuera evidente que la carga operativa de la entidad haría difícil la verificación de cumplimiento de los acuerdos; si es inoperante frente a sus funciones básicas de garantizar los derechos de los niños en nuestro país.

Finalmente, esta debería ser una discusión que incluya a todos los actores sociales, colectivos feministas, expertos en medicina y sicología, las EPS, el Icbf entre otros, para garantizar las finalidades perseguidas.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.