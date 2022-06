Estas tierras eran habitadas por los calamarí, carex y cospique, entre otros. Indómitos guerreros que, en contravía con la actitud colaboradora y casi sumisa de otras tribus en Colombia, se enfrentaron a muerte con los españoles. Con las resultas que fueron arrasados y extintos por los invasores. Casi 300 años después, mientras Colombia entera se doblegaba ante el pacificador Morillo, Cartagena asumía una actitud heroica, casi suicida, que ocasionó un sitio de hambre y muerte. Tras casi 80 días su población estaba diezmada y famélica. Las paradojas de la vida: Cartagena, la primera ciudad en declarar su independencia fue la última en ser liberada. Así, mientras otras ciudades florecían, y progresaban, Cartagena languidecía con sus nostalgias intentando sobrevivir, como hoy, del día a día y con el “sálvese quien pueda”. Para Cartagena el siglo XIX fue un siglo perdido.

Aunque parece que no fue, hoy celebramos nuestra fecha fundacional. Lo cierto es que, desde el 1 de junio de 1988, cuando se posesionó el primer alcalde elegido por voluntad popular, hasta hoy hemos tenido más de 25 alcaldes. Dicho de otra forma, cuando un alcalde electo de Cartagena se posesiona debería saber que, si la historia no miente, su gobierno no durará los cuatro años para los que fue elegido sino, en promedio, unos 500 días.

La Escuela de Gobierno y la Secretaría de Participación comunitaria lanzaron, hace un tiempo, la campaña “razones para amar a Cartagena”. Tengo para mí que hay muchas, todas provenientes de los mismos cartageneros: la capacidad de sobreponerse a tantas adversidades y, en medio de ellas, encontrar argumentos para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida; frescura y espontánea naturalidad; prolífica, polifacética y original cultura y muchas más. Sin embargo, es imposible esconder con eso o camuflar detrás de bellezas naturales e históricas la gravísima situación de la ciudad: la agresiva miseria extrema; la escandalosa inequidad e injusticia social; la inseguridad y la violencia fratricida. El sentido común y el instinto de supervivencia deberían llevarnos a considerar que, enfrentados a un enemigo común y/o una catástrofe como la que padecemos, hasta acérrimos adversarios se unen para evitar su propia destrucción. Por ello sería de esperar que empresarios, concejales, alcalde, líderes sociales y las llamadas fuerzas vivas de la ciudad, fueran capaces de generar una relación honesta y provechosa que redunde en beneficio de todos. Está claro que Cartagena es más que playa y muralla y que los cartageneros deberíamos ser más de lo que hasta hoy hemos sido. Lo dijo alguien: “Muchos somos más que algunos, pero ninguno es más capaz que todos”.

*Profesor Universidad de Cartagena.