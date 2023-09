Marea alta de eventos

Septiembre y octubre son sinónimo de temporada alta de eventos en Cartagena. Este año el calendario es incluso más apretado, pues los organizadores buscan que sus encuentros no estén muy cerca de las semanas previas a las elecciones locales. A pesar de que muchos de estos eventos ya son una tradición en la ciudad, nos seguimos ahogando con la marea alta que generan.

No voy a caer en la disposición de que todo lo que se está haciendo está mal, porque de entrada el reto de recibir, por ejemplo, dos eventos como Andicom y Confecámaras al mismo tiempo ya es un gran desafío. Incluso, la encuesta Anual de Reuniones y Eventos Globales desarrollada por AMEX Global Business Travel puso a Cartagena en el tercer lugar de su ranking para América Latina, como uno de los mejores destinos para desarrollar este tipo de espacios. No obstante, hay muchas cosas para mejorar, en procura no solo de conservar los congresos que se llevan a cabo acá, sino de atraer nuevos y potenciar algunos que tienen el perfil para ser totalmente internacionales.

Las soluciones pasan por diversos sectores y, como es usual, requieren de una alta coordinación entre lo público y lo privado. Nuevamente hay que alzar la mano para que el próximo alcalde no se dedique a estigmatizar y maltratar al empresariado y entienda que somos aliados para un éxito de su gestión. Necesitamos un gran centro de eventos y exposiciones, que sirva incluso para el desarrollo de conciertos. Teniendo en cuenta la posición geográfica, las conexiones aéreas que se están logrando y el consabido encanto cartagenero, podemos ser un punto de referencia en las giras de grandes artistas por Sudamérica y atraer a públicos de Centroamérica u otros países del Caribe. Pero además, tener espacios más adecuados para que se ofrezcan experiencias “inmersivas” en estas reuniones académicas o de negocios.

A lo anterior hay que sumar la ingente necesidad no solo de modernizar el actual aeropuerto, sino de hacer realidad el proyecto de una nueva terminal aérea. Además, hay tareas pendientes en línea con la digitalización; aunque no es una labor fácil y muchas de las disposiciones pasan por lo que se decida a nivel nacional, los taxistas deben seguir dando el paso hacia las aplicaciones de multimodalidad, especialmente con enfoque corporativo, esto facilita, entre otras, la gestión de viajes de negocio para las empresas, puesto que disminuye procesos en materia de legalización de costos de viaje o viáticos.

Otra tarea pendiente está sobre la mesa y es esa necesidad de enamorar al turista con el servicio, pero especialmente con transparencia y honestidad. La mejor manera de asegurar rentabilidad en este sector es motivar a que el visitante regrese y esto no se logra ni ofreciendo pescados a $1 millón en Playa Blanca, ni jugos de corozo a $90 mil en restaurantes de la ciudad amurallada.