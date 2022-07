Mantenimiento necesario

Nuevamente me refiero a la necesidad de contar en el Distrito con un adecuado mantenimiento de sus áreas públicas y sus bienes patrimoniales.

Paseo peatonal puente Heredia y parque contiguo al Castillo San Felipe. En 2019 el Distrito recibió de Edurbe una magnífica obra consistente en el pasaje peatonal del puente Heredia y la restauración total del parque contiguo al Castillo de San Felipe. Fue una inversión que superó los $1.500’000.000 y correspondía a la iniciativa de unir el Centro Histórico con el castillo, se tendría de esa forma un corredor turístico muy agradable, incluida en las proyecciones que se comprometió el Distrito para mantener la certificación como destino turístico. Hoy al paseo peatonal le han robado las luminarias de piso, las jardineras presentan deterioro y la ciclorruta no se ha vuelto a pintar. El parque contiguo al Castillo de San Felipe está sin iluminación directa, se han robado las luminarias y presenta signos de abandono. La incipiente intervención de la Escuela Taller se concentra en las zonas verdes, pero no hay vigilancia de estos bienes. Es inaudito que, siendo este parque importante para el ornato del castillo, el Ministerio de la Cultura no lo cuide. Se convertirá la inversión en un detrimento si no se protege y se mantiene.

Protección costera de Caño de Loro. Manifesté la preocupación por la inversión de la nación en la protección costera de Caño de Loro y Bocachica, y no hay ente doliente que vele por su mantenimiento, los postes de alumbrado están caídos en algunos tramos y otros presentan oxidación en su base. ¿Qué entidad Distrital o nacional debe encargarse? Los tendales presentan falta de mantenimiento en la pintura de sus estructuras.

Protección costera Bocagrande. El proyecto contempla un canal de drenajes pluviales que será evacuado con sistemas de bombeo. Mi preocupación insistente es saber quién se encargará del mantenimiento de estas estaciones y del propio canal, desconozco partidas presupuestales para el efecto. Ya sabemos el fracaso de las estaciones de bombeo de la plaza de La Aduana y del parque del Centenario que no funcionan. Es oportuno que el Distrito tome cartas en el asunto y defina de una vez la entidad que se encargará del mantenimiento y prevea su partida presupuestal.

Malla vial. Se ha postrado por la falta de mantenimiento, lo que ha permitido que pequeños baches o fallas del pavimento se conviertan en grandes daños. Un llamado para que las obras que se están realizando, se reciban con el cumplimiento de las especificaciones contractuales y estar pendiente de su estabilidad.