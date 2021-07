Duele decirlo pero es la verdad. Este barrio acogedor, hermoso, la incomparable isla de Manga, está “manga por hombro”. Cada día que pasa avanza más hacia su propia negación.

El elemento perturbador ahora es la movilidad. No es lo único. Dos atracos en restaurantes con clientes hace algunas semanas prendieron las alarmas de la inseguridad. El caso no despertaría ningún comentario particular porque el atraco es pan de cada día en los barrios de la ciudad, pero algo no cuadra: en Manga funciona el Comando Central de la Policía Metropolitana de Cartagena, los hechos se dieron cerca de esa sede policial, hay un CAI a corta distancia y los atracos ocurrieron a plena luz del día. Falta atención e inteligencia.

En materia de movilidad el asunto es peor y todo tiende a desmejorar. En horas pico el acceso a Manga por la vía del Bosque es un martirio porque después del peaje que funciona con seis carriles, la vía se angosta a solo dos y los trancones se vuelven insoportables. El caos se repite en el puente Román que recibe tráfico de dos vías con dos carriles cada una, en sentido Manga/Getsemaní, y el espacio del puente se reduce a un solo carril en el mismo sentido. Sin remedio.

La situación empeoró porque durante seis meses el puente Las Palmas, que comunica con el Pie del Cerro, se utilizó solo para salida de vehículos por uno de sus carriles, el de entrada fue clausurado al presentarse fallas en la estructura de la obra. En ese medio año la Alcaldía no hizo ningún tipo de trabajo en el puente y ahora se sabe que debe ser demolido. Desidia y tiempo perdido.

El caos sigue porque no hay manera de evacuar de forma rápida el tráfico que se moviliza por el puente Jiménez para entrar y salir de Manga. Los trancones en la avenida de la Asamblea hacen perder el tiempo y la paciencia a los conductores que caen en las trampas de esa vía.

Para variar: 1) A Manga se le quitó su esencia de espacio sin igual con la construcción de altos edificios, lo que se traduce en más vehículos circulando en sus vías y mayor carga en acueducto y alcantarillado. 2) Las junturas del puente Román se deterioran cada día más y la mayoría de sus luminarias ha desaparecido; los equipos para ejercicios físicos del paseo peatonal están en mal estado y las mallas metálicas de las canchas deportivas del parque H. L. Román se dañaron hace meses y desaparecieron. Para ponerse a llorar.

*Desorden, abandono.