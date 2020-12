Cuando mi amigo hollywoodiano Andy Davis, afamado director del “blockbuster” El Fugitivo me envía la noticia destacada en un video en el cual se observan las agresiones de un policía al actor y activista estadounidense Kendrick Sampson en pleno Centro Histórico de la ciudad, el tufillo hipercrítico me sacó el cartagenero arrecho y sin querer justificar en lo más mínimo el actuar de los policías bachilleres pensé: “De qué púlpito viene la prédica”. Juicioso me puse en la tarea de analizar la condición del negro americano en su interrelación con la justicia de la primera democracia del mundo. Y oigan esto: “La población negra y las minorías étnicas sufren tasas desproporcionadas de encarcelamiento, y representan el 60 por ciento de la actual población penitenciaria estadounidense, integrada por cerca de 2 millones de reclusos; el número de mujeres negras en prisión es más de ocho veces superior al de mujeres blancas. «Varios estudios indican que los miembros de grupos minoritarios, especialmente los negros y los hispanos, tienen muchas más posibilidades de recibir un trato desfavorable durante el proceso de justicia penal». Los menores pertenecientes a minorías raciales y étnicas tienen también una representación desproporcionada en todas las fases del sistema de justicia ordinario y de justicia de menores, pues pese a constituir como máximo el 15 por ciento de la población de entre 10 y 17 años, representan alrededor del 31 por ciento de los menores a los que se detiene, el 44 por ciento de los jóvenes recluidos en centros para menores, casi la mitad de todos los menores juzgados por tribunales penales para adultos, y el 58 por ciento de los menores recluidos en prisiones para adultos. La «guerra contra la droga» ha exacerbado estas disparidades. Según un informe, de todas las personas que ingresan en prisiones estatales por delitos relacionados con las drogas, el 63 por cierto aproximadamente es de raza negra y el 37 por ciento de raza blanca, (los informes señalan que hay cinco veces más consumidores de drogas blancos que negros). Este mismo informe llegaba a la conclusión de que la tasa de encarcelamiento de varones negros por delitos relacionados con la droga era 13,4 veces superior a la de varones blancos. En el corredor de la muerte, la proporción de reclusos negros (del 41,7 %) también triplica su peso en la población estadounidense.

Todos estos datos muestran cómo la cuestión racial es uno de los factores que más influyen sobre el uso de la pena capital en Estados Unidos. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Yale concluyó que la probabilidad de que personas afroamericanas sean condenadas a muerte es tres veces más alta que la de los acusados blancos. Por eso esta temporada de protestas raciales a lo largo y ancho de los EE. UU. contra la agresión policial. Si aquí llueve, allá no escampa.