Mal precedente

Lo sucedido últimamente en el peaje de Turbaco confirma lo que ya es un hecho en la historia reciente del país: las protestas violentas pagan y la gente aprendió que bloquear vías, violando la ley y los derechos de los inocentes transeúntes no generan consecuencias para los infractores. El Gobierno cedió ante las pretensiones de un puñado de agitadores que lograron quitarse de encima la obligación de pagar el impuesto de peaje que ahora tendrán que asumir otros para mantener esa importante vía, como si pagar impuestos no fuera obligación de todos.

Ya el alcalde de Arjona anunció que no iba a permitir que le ¨zamparan¨ ese peaje a sus gobernados y tiene toda la razón. Lo mismo pienso de los habitantes de todos los demás municipios que sirve la Troncal de Occidente y demás vías; no es justo que unos paguen y otros no, como si todos no tuviéramos los mismos obligaciones y necesidades.

Pienso que la raíz del problema radica en que hay muchos peajes a corta distancia y por eso el costo es excesivo. Existe la tecnología para colocar detectores en las carreteras cada cierta distancia para cargar un costo a cada vehículo que pase por allí sin tener que parar, de tal manera que se paga de acuerdo a la distancia recorrida y esa es una medida justa y equitativa. A los propietarios de los vehículos se les coloca un chip en el panorámico como sucede en los telepeajes que ya existen en el país, y funciona en prepago. Es ese tipo de medida que el Gobierno debió haber adoptado para hacer justicia con todos los que usamos las vías permanentemente.

La satanización de los peajes ya está trayendo consecuencias nefastas en nuestra Cartagena. No hay vías suficientes y muchas están en mal estado y todos sabemos que el Distrito no tiene los recursos para resolver el problema, pero puede más un puñado de populistas en año electoral y un pequeño grupo de revoltosos agrupados en los tales ¨Comités Antipeajes¨ a quienes poco les importa ver cómo la ciudad se estrangula y no proponen soluciones. La calidad de vida empeora en detrimento de los que se tienen que movilizar desperdiciando su tiempo en una vía en vez de disfrutarlo en familia.

La solución entonces del mediocre es implementar el pico y placa, inclusive ampliándolo. Siempre es más fácil prohibir que solucionar, es el arma más efectiva de quien no tiene imaginación. Mucho del caos vial que vivimos se puede remediar mediante la construcción de nuevas vías y pasos a nivel por sistema de peajes. Es claro que esta es la herramienta indicada para mantener y construir las vías que necesitamos, a no ser que algunos piensen que esta tarea tendrá que asumirla el Espíritu Santo.