Antes de que una nube suelte la primera gota, Magdalena Rodríguez Arévalo empieza a rezar para que su casita en el sector Francisco de Paula I, en el barrio Nelson Mandela, no sufra con el aguacero que se avecina, pues el techo de zinc puede ceder en cualquier momento.

Reza además para que su esposo desempleado, de 62 años, llegue pronto con algo de comida porque su hijo de 30, que padece déficit cognitivo, tiene hambre.

En los últimos días de abril la visitamos, Magdalena, de 55 años, estaba sentada acariciando a su hijo: “Es mi niño, tiene retraso mental”. Cuidarlo requiere de tiempo, por eso ha sido difícil encontrar un trabajo. “Y a mi esposo por la edad, tampoco le dan trabajo, pero él sale todos los días a buscar el sustento para nosotros”, dice.

El hogar de Magdalena sería uno de las beneficiados del programa de la Alcaldía de Cartagena “Apoyo Habitabilidad para la Superación de la Pobreza y Desigualdad”, que busca mejorar las condiciones de las viviendas de 2.357 familias en extrema pobreza, para garantizarles mejores condiciones de vida.

Hoy, en la parte de la casa donde Magdalena y su familia hacen sus necesidades no le podemos llamar baño; una puerta de madera y zinc cubre el pequeño espacio donde hay dos baldes y un tanque con una totuma que usan para bañarse. Allí mismo, pegado a los baldes y sobre el piso de barro, está el “inodoro”, entre comillas porque solo es una taza. Magdalena ha escuchado el testimonio de algunas de las 129 familias a las que ya el Plan de Emergencia Social Pedro Romero les intervino el baño... y se ilusiona. “Sinceramente necesito bastante el baño porque la pared que está en mal estado perjudica la pared del cuarto de mi hijo. Queremos prevenir un mosquito, una mala enfermedad porque he tenido a mi hijo hospitalizado, ya que cuando le da gripa se le congestionan los pulmones. Yo sé que si me ayudan, Dios se los va a multiplicar”, manifiesta.

El problema es que Magdalena no sabe que una pelea entre el alcalde de Cartagena, William Dau, y parte de los concejales, tiene en vilo la construcción de más de 2 mil baños, que costarían unos $8.485.174 cada uno, para una inversión total de $19.999’557.280.

Este proyecto está en la lista donde se incluyen otros que según la Alcaldía, se llevarían a cabo si los cabildantes aprueban el préstamo de $161.000.000.000.

¿Qué culpa tiene Magdalena para ser víctima de estos políticos y mandatarios que defecan en baños ambientados pero que, (perdone usted apreciado lector) la cagan con el pueblo?

¿Qué culpa tienen los habitantes de Bayunca y Pontezuela que llevan años esperando el alcantarillado?

Duele, duele ver la indiferencia, la corrupción, la inoperancia, la ineptitud; pero lo que más duele es saber que varios de esos políticos irán pronto donde Magdalena a prometerle una mansión para que ella les dé el voto. Ojalá no les dé gana de ir al baño en esa visita.

*Periodista. Magíster en Comunicación.

