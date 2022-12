Guillermo, pescador empedernido de estrellas y luceros, mixtura a partes iguales, de carriel montañero y alcatraz de Lemaitre, le sobra tiempo para entretejer versos y cánticos de alabanza al firmamento, a los hijos, al amor y a otras esencias sagradas de la vida.

Alérgico a pasarelas, aplausos y reflectores, está convencido de que el mundo pertenece a todo aquel que se acuesta y levanta con los cinco sentidos en el suelo y en el cielo, en el arado que copula la tierra garantizando generosas cosechas, en el sudor y los poemas que anticipan la lluvia y esparcen los aromas prodigiosos de la primavera.

Guillermo, manos de arriero, poeta de nacimiento, tatuó cada una de sus células con los versos inmortales de Antonio Machado, quien asegura en su catálogo de Proverbios y Cantares, que “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.

Guillermo jamás espera que llueva maná, lo cosecha mientras elevaba plegarias, versos y canticos al bambuqueo cadencioso de las potrancas, a la dulce cárcel de sus brazos y al sacrilegio irresistible de sus labios rojos.

Preñado de versos desde sus años mozos, Guillermo parirá su poemario ‘Madrigales del Sol’ en estas navidades, justamente cuando renacen los afectos o sangran las heridas del abandono: padres y abuelos relegados al rincón de los trapos viejos. Aquí les dejo, como aguinaldo, un trocito de su íntima plegaria:

‘Frente al candil’

“Hijos: si algún día notan que mis pasos son lentos, el camino se tornó infinito y me pesan los recuerdos. Si ven que mi paciencia se agota y me vuelvo más lerdo y terco, a este nubarrón lo empujan, sin piedad ninguna, feroces tormentas y lo diluyen los vientos.

Cuando arrugo mi cara y desvió la mirada al firmamento, estoy hablando con Dios suplicando posada en los jardines colgantes del cielo... Y si me ven solo y pensativo, no hay nada que temer: la soledad es Maestra perfecta y en los salones del alma, comprende y espera.

Nacemos en la mañana, como sol primaveral, pronto cae la tarde, la noche se acerca y, aunque oscura y fría, trae su belleza, remedio infalible a todos los males de la tierra y el cielo.

Y, si una brisa suave y ligera me acaricia y besa para que me durmiera en el sueño infinito del que nadie regresa, no se preocupen hijos de mis entretelas, la flor se marchita, el agua se seca, pero mi alma, profundamente dormida, aun los recuerda”.