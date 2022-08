Macondo a la pantalla

No quiso nunca Gabriel García Márquez que su obra cumbre, Cien años de soledad, se llevara a la pantalla a pesar de su confesado y probado amor por el cine. Después de su muerte y la de su esposa Mercedes, sin embargo, sus hijos Rodrigo y Gonzalo dieron el sí para hacer posible el rodaje de la que se espera sea una serie brillante, que esté a la altura de la novela que revolucionó el arte literario en el siglo XX. Netflix llevará sobre sus hombros la responsabilidad de conservar la magia de la novela, de sus personajes y ambientes. Argumentaba Gabo que los monólogos y el manejo del tiempo en su obra se tornaban muy complicados para su adaptación cinematográfica. El temor del laureado escritor tenía, además, un soporte reverencial: que su novela fuera falseada en el lenguaje de las pantallas y perdiera su encanto literario.

García Márquez estuvo muy ligado al cine. Hizo reseña periodística cinematográfica, escribió numerosos guiones para cine, series y telenovelas, varias de sus novelas fueron filmadas y estuvo ligado a grandes directores y artistas de renombre. Por estos días se estrena la serie Noticia de un secuestro, adaptación de un reportaje suyo que narra el cautiverio de personajes colombianos secuestrados por el capo Pablo Escobar Gaviria. Su novela Crónica de una muerte anunciada se llevó al cine, rodada en Mompox, Cartagena y Pasacaballos.

La vida de Gabriel García Márquez fue una aventura de película y no sería extraño que también sea llevada al cine. Niño criado por sus abuelos, cuentista precoz, testigo del Bogotazo desencadenado tras el crimen de Jorge Eliécer Gaitán, periodista de El Universal deslumbrado por el embrujo de Cartagena, miembro del grupo de Barranquilla junto a Alejandro Obregón, el sabio Catalán Ramón Vinyes, Alfonso y José Feliz Fuenmayor, Germán Vargas y Álvaro Cepeda Samudio, se embarcó muy pronto en un estilo periodístico de gran factura que le abrió las puertas de El Espectador de Bogotá. Enviado especial a Europa, quedó a la deriva en París cuando Gustavo Rojas Pinilla, en su papel de dictador, clausuró el periódico que lo cuestionaba, y Gabo se vio de pronto en mitad de un ciclo existencial que lo llevó a meterse de lleno en la literatura, con hambre física pero con la convicción de hacer lo que más quería en su vida: escribir ficción amarrada a la cruda realidad. Salió de ahí El coronel no tiene quien le escriba, (para mí su novela más entrañable) cuyas penurias se entretejían a las mismas tripas de Gabo, que no tenía ni qué comer en la idílica capital de Francia.

Volvió a Colombia, se agigantó como periodista y a los 40 años publicó la novela más aplaudida del siglo XX: Cien años de Soledad, que unida a sus otras obras, le permitió convertirse en Premio Nobel de Literatura en 1982. Perseguido político en su país debió refugiarse en México pero fue ciudadano del mundo con honores y reconocimientos. Murió en 2014 después de ver publicado el maravilloso mundo de Macondo en diversas lenguas y millones de ejemplares. La literatura lo convirtió en un hombre inmensamente rico y un Caribe idolatrado a nivel global.