M-19 en la historia

El profesor Cabarcas, en el Colegio de La Esperanza, intentaba erradicar nuestra ignorancia crasa. Con incredulidad veíamos los liderazgos mesiánicos y el impacto que tuvieron. Ellos cambiaron todo; la vida, el mundo, la civilización y la cultura ya no fueron los mismos después de ellos. La lista puede ser larga, diversa y voluble: Asclepio, Confucio, Aristóteles, Alejandro, César, Buda, Jesús, Mahoma, Cervantes, Shakespeare, etc. Algunos han cuestionado su existencia y lo que hicieron o dijeron. Podríamos preguntarnos: ¿cómo hubiera sido la historia sin esos personajes?; qué habría pasado si fallecen de forma natural Gandhi, Hitler, Kennedy o Luther King; ¿qué habría sido del mundo si no cae el muro de Berlín o si no derrumban las torres gemelas? Y en Colombia: ¿qué habría pasado si no asesinan a Gaitán o cómo estaríamos hoy sin estas décadas de violencia e injusticia social?

Un 19 de abril de 1970, hace 53 años, Colombia elegía presidente. Cuatro candidatos, pero solo dos tenían posibilidades: Misael Pastrana, candidato del régimen bipartidista imperante, o Frente Nacional, que reemplazó al régimen de facto que había gobernado entre 1953 y 1957; y Gustavo Rojas, candidato de la Alianza Nacional de Oposición (ANAPO), militar y autor del último de los cuatro golpes de estado en doscientos años de nuestra historia. La dictadura de Rojas fue, para algunos, un derroche por ignorancia en economía mientras que para buena parte de Colombia mejoró la calidad de vida. En campaña las manifestaciones de Rojas eran multitudinarias, pero con poca difusión por los periódicos capitalinos. Rojas era el ganador hasta la medianoche de ese 19 de abril con una ventaja de más de 33.000 votos. El día siguiente el boletín oficial de la Registraduría señalaba que Pastrana era el presidente electo. Para la ANAPO fue una burla al sistema democrático. El ministro de gobierno de la época, Carlos Augusto Noriega, 28 años después, dejó entrever algo así en su libro “Fraude en la elección de Pastrana Borrero”. En reacción a tales hechos se crearon grupos de oposición como los Comuneros y luego el M-19. En retrospectiva parece macondiano que un militar aglutinara movimientos de izquierda y que el posible robo de elecciones a un dictador y gobernante de ultraderecha fuera el caldo de cultivo para la creación de un movimiento socialdemócrata que generó golpes de opinión y acciones violentas que por arte de birlibirloque democrático le dieron el poder a uno de sus miembros más de 50 años después. Tras esas paradojas, se esperaría que nuestro presidente siga la premisa de Wilde, y no en Twitter, “cualquiera puede hacer historia, pero sólo un gran hombre puede escribirla”.

*Profesor Universidad de Cartagena.