Los sueños jamás terminan

Y a las colombianas en el fútbol femenino no se les ha acabado nada, porque estas jóvenes mujeres se han ido abriendo camino en cada pase de balón, en cada jugada y en cada decisión. Con toda su ilusión, se entregan con disciplina y amor, desempeñando un papel maravilloso y ofreciendo un espectáculo para el disfrute de todos. Perder o ganar nos entristece o nos fortalece; nos abre a la posibilidad de encontrar en las etapas siguientes de la vida un nuevo reto. Cada ser humano es una suma de vivencias, emociones, sinsabores y percepciones que nos motivan a consolidar lo que construimos día a día. Vale la pena destacar que esto no se limita al fútbol; en muchos roles que asumimos, enfrentamos desafíos que orientan la determinación para alcanzar nuestras metas y realizar sueños. Cada día es un renacer, es un abrir los ojos y la mirada hacia un objetivo. Cada día es un milagro en el parpadeo constante, entre la incertidumbre o certeza, entre la derrota o la gloria. Cada instante es un golpe de luz que debemos aprovechar para disfrutar de ideas ordenadas, esparcidas en un convivir que promueva el bienestar en uno mismo y que reverbere en la sociedad. Ahora, más que nunca, se nos exige ecuanimidad, equilibrio y justicia para evitar dañarnos mutuamente como si fuéramos desechables. Ahora, más que siempre, es imprescindible ser contundentes en la tarea de rescatar los valores y descubrir de una vez por todas cuáles son las causas de los comportamientos cavernícolas, pues, en vez de trascender estamos decayendo y descendiendo perdiendo el sentido de todo. Basta solo una mirada a las noticias para comprobarlo: las muertes violentas se han convertido en el pan de cada día, la intolerancia abandera los titulares, el irrespeto y la violación a la ley se volvió costumbre y el problema social se ha esponjado de tal manera que el caos impera. Hay descontrol en la humanidad, hay hambre excesiva, hay desocupación, cada vez más aumenta la deserción escolar, las oportunidades se reducen, las cárceles hacinadas y las promesas dormidas o en la indiferencia. Demasiada pugna entre unos y otros, demasiados discursos, demasiadas derrotas. Que un sociólogo o alguien que tenga la experticia en el tema me lo explique, que me dé una luz para entender de manera básica por qué alguien no agarra el toro por los cuernos para hacer cumplir la norma, eso sí, dando oportunidades, mejores condiciones, más educación, más trabajo y estoy segura de que el garrote no sería primordial para disciplinar a la gran mayoría de los ciudadanos. Coherencia en los discursos, consecuentes con las promesas. Los sueños no se acaban porque estaríamos aniquilados. Sigo soñando con mi Cartagena, sueño en prosperidad.

*Escritora.