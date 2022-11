Los Sojo en Manga

Llegó de Barranquilla Fernando Sojo con su familia en 1958. Vino como gerente de la KLM, cargo que posteriormente ocupó Doña Beatriz Ángulo de De la Vega.

Los Sojo Consuegra se instalaron en el callejón Román y pronto socializaron con los vecinos. Los niños jugábamos béisbol. A los Sojo les gustaba más el fútbol, deporte que siempre distinguió a los barranquilleros.

Eran muy buenos alumnos y se ganaron pronto el aprecio de los curas de la Salle. El ambiente en el callejón se tornó difícil, los Sojo organizaban partidos de fútbol en la calle cuyos resultados siempre los favorecía. Por el contrario en béisbol salían derrotados. Había discusiones y conatos de peleas, lo que ocasionó una evidente rivalidad.

En un viaje de fin de semana a Barranquilla dejaron la casa sola y en el patio tenían una siembra de patillas. Los Mellos Piñeres, Rafa mi hermano, y Toñito Dáger, decidieron ir por las patillas, dejando el patio sin una sola. No contentos con ello introdujeron mangueras e inundaron la casa. Esta travesura causó el enojo de la familia Sojo al regresar de Barranquilla. No demoraron en descubrir a los autores intelectuales y materiales.

Recuerdo la visita de Fernando Sojo y Manuelita Consuegra a nuestra casa para quejarse de la agresión. Rafa recibió por parte de nuestros padres un severo castigo.

Este incidente alimentó una estrecha amistad entre nuestra familia y los Sojo. A tal punto que cuando Raimundo Sojo entró a la Escuela Naval mi papá fue su acudiente.

Unos años más tarde Raimundo se hizo aviador y fue muy duro para nosotros enterarnos de su muerte al estrellarse sobre los cerros de Bogotá el avión que piloteaba.

El otro día hablando con Juan de la Vega y Augusto Martínez, recordábamos a los Sojo. Cuánto nos gustaría saber de ellos, sentarnos a evocar aquellos tiempos cuando la KLM era una prestigiosa agencia frente a la catedral, vecina a la barbería de los caballitos y la Italian line de Mainero. Juan de la Vega recuerda que siendo su mamá la gerente de KLM se presentó don Antonio de Irisarri trayendo por la oreja a su hermano Ramiro a pesar de estudiar ellos en la Salle. Estaba poniéndose la leva por la muralla. Yo creo que Juan también era levítico, al fin y al cabo, nadie estuvo exento de esa emocionante experiencia. Los lasallistas más antiguos en sus amenas tertulias en Juan Valdez, guardan en su memoria muchas historias cuando el colegio estaba en la calle de Factoría. Yo hoy me ocupo de evocar a los Sojo, familia que quisimos mucho. Me han prometido Augusto y Juan que será tema principal para la próxima tertulia de la cual no me quiero perder.