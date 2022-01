En esta época inédita, signada por el despiporre social y administrativo, la peste china, la ebullición política y el diluvio de atracos, los Reyes Magos no se atrevieron, el pasado 6 de enero, a mostrar las narices de sus lánguidos camellos en Cartagena.

Sintieron temor a que les secuestraran sus monturas convirtiéndolas en sahumarán y ellos mismos terminaran violados en uno de los tantos moteles sodomitas.

Sin embargo la pandemia tiene algunas ventajas: nos sobra tiempo para esculcar, sin ataduras, la otra cara de la moneda, pues siempre he dudado de las verdaderas intenciones de Melchor (Rey de Persia), Gaspar (Rey de la India) y Baltazar (Rey de Arabia y Etiopía), bautizados desde el siglo VI d. C., como los ‘Reyes Magos’.

No tiene lógica que estos ilustres astrónomos persiguieran la Estrella de Oriente solo para quedar reducidos en repartidores de los regalos olvidados por el Niño Dios.

Algo hay en el canto de la cabuya. Los ‘Reyes Magos’ eran, realmente, connotados astrónomos, sacerdotes eruditos, clarividentes, libres pensadores, prestigiosos líderes opuestos, radicalmente, al paganismo y a la tiranía.

Aquellos regalos, entregados como ofrenda al ‘Rey de los judíos, además de solventar la precaria situación económica de José y María, desplazados por la violencia, estaban impregnados de enorme simbolismo: oro, representando la realeza, incienso, la divinidad, Mirla, sufrimiento y mortaja.

Hablemos con franqueza, sin importar creencias religiosas o políticas: católico, ateo, musulmán; demócrata, del Centro, del Polo, comunista o socialista, el liderazgo del ‘Jesús Histórico’ trasciende tiempos, creencias y doctrinas.

Su discurso, contundente y breve, escandalizó a los dueños del poder: “No robar, no matar ni mentir, que a nadie le falte el Pan Nuestro de cada día”. ¿Para qué más? Y aun cuando recomendaba “Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” y “Mi reino no es de este mundo”, los tiranos de ayer, los de hoy y de mañana, no le creyeron una sola sílaba y, curándose en salud, a sus 33 años lo asesinaron, como a todo aquel que clame justicia y equidad, no golpes de pecho.

Sin duda, los Reyes Magos, sabios y decentes, eran en realidad ‘cazatalentos’ que reconocieron al líder irreprochable, de esos que germinan cada veinte siglos ofreciéndole asesoría técnica y financiera al proyecto político, respetando sus innegociables convicciones.

Ahora es muy distinto: los ‘Reyes Malos’ le secuestran el alma a sus caudillos de oropel, convirtiéndolos en marionetas parlanchinas y en apacibles vacas lecheras.