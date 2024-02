Los retos y las caras nuevas del periodismo

En el periodismo no hay día en que no haya noticias de coyuntura local, nacional e internacional, y entre esos ires y venires, situaciones que hacen pensar en el oficio que se ha decidido ejercer o por lo menos, hay quienes se sientan a analizar si lo están haciendo bien realmente. Es que el periodista vive abrazado de noticias, reportería e investigación, es un oficio que no te suelta y que amerita de la pasión permanente para poder ejercerlo con propósito.

Diariamente hay cuestionamientos hacia este oficio, ataques directos hacia el trabajo de algunos medios o colegas, y sin intención de criticar el comportamiento de ninguno de ellos, las nuevas caras del periodismo cargan sobre sus hombros grandes retos. Principalmente, la rigurosidad, una palabra que cada día deja claro lo importante que es aplicarla. Segundo, el criterio de informar con responsabilidad, no hay que dejar de investigar, saber llegar al punto de la noticia, hay que ir directo a la fuente y hacer el trabajo que corresponde, para no caer en el bagaje de la réplica y equivocarnos, aunque esto denote aprendizaje. Sólo así se fortalece lo que quizá acompañe a un buen periodista, su credibilidad y confianza.

Hay que formar el rigor y olfato periodístico, puede parecer que suenan a frases de cajón, pero hay que filtrar lo que realmente capta nuestra atención como sociedad, lo que es realmente importante y que tiene trascendencia. Por último, no hay que olvidarse de la objetividad, recordar siempre que el trabajo del buen periodista –aunque tiene un precio alto– es decir la verdad, con bases y pruebas contundentes, pero decirla finalmente. Insistir en hacer los cuestionamientos y tocar las puertas necesarias para siempre tener la fuente de la noticia y lo que para todos debe convertirse en una prioridad, ser veraz.

Así como alguna vez lo dijo el gran Gabriel García Márquez, “la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor”; lo cual, debería acompañar al oficio cada día, porque la calidad prima sobre la inmediatez.

Las caras nuevas del periodismo, quizá se esconden detrás del susurro de quien pregunta: ¿no lo conozco, quién es? o detrás de una expresión que subestima, como: “Estos muchachos de ahora no saben lo que hacen”. Quizá, esas mismas nuevas caras relucen detrás de un periodismo dinámico, que puede ser optimista y que a pesar de los cuestionamientos, tiene intención de aprender, y al cual le ha tocado lidiar con aliados estratégicos y que deben ser de cuidado, para no caer en errores: las redes sociales y el marketing digital.

Sin embargo, nada le quedará grande a quien ejerza con pasión, aunque apenas empiece o por el contrario, que tenga mucha experiencia. Que las caras nuevas del periodismo no asusten, sino que inspiren a confiar.

*Directora de Noticias RCN Radio Cartagena.