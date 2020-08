Los otros héroes

Mucho se ha hablado, y con justa razón, de aquellas personas que en medio de la pandemia se destacan por ponerse la camiseta en la lucha contra este nuevo coronavirus, los médicos. Hemos visto cómo, junto con enfermeras y demás personal del servicio de salud, han puesto su vida y la de su familia en riesgo para salvar la de los demás.

En cuarentena, nos hemos quejado de las cuestionadas acciones de abuso de autoridad de algunos policías contra la ciudadanía, pero poco hemos hablado de los uniformados que murieron contagiados mientras estaban en la calle garantizando no solo la seguridad, sino también tratando de evitar con retenes, la propagación del virus.

Le hemos echado leña al fuego con comentarios fuera de lugar en redes, sin contar cuántos bomberos se han contagiado. Nos hemos quejado tanto de la indisciplina social en algunos sectores, que la solidaridad de mucha gente ha quedado opacada, de aquellos que recorren barrio a barrio entregando mercados sin esperar nada a cambio, y que han gestionado ayudas entre vecinos para mitigar el hambre que se agudizó con el COVID-19.

En la lista de héroes hemos leído también a vigilantes, madres cabeza de hogar que tienen que atender a sus hijos y a la vez no descuidar el trabajo, profesores tradicionales que se adaptaron rápidamente a lo digital para no ponerle pausa a la educación de miles de niños, etcétera.

Pero hoy quiero reconocer la labor de unos profesionales de los que poco o nada se habla y de los que desconocemos el esfuerzo que hacen para que nos llegue información de calidad en tiempos difíciles, los periodistas. No me refiero a aquellos comunicadores que andan buscando likes o ser influencers con la polémica, tampoco a los que se dedican a dividir con noticias falsas, sin contexto o rigurosidad, sino a aquellos guerreros que siguen entre la calle, la oficina y la casa buscando la verdad. A aquellos periodistas que son conscientes que más que informar, ahora más que nunca hay que educar y servir. A los reporteros que han encontrado otra manera de llegar a las audiencias, de los que generan debates que construyen y a los que no han olvidado que pese a tanta tragedia, hay muchas historias positivas por mostrar.

El 4 de agosto se celebró el Día del Periodista y Comunicador en Colombia, pero lo cierto es que no habría que celebrar nada cuando el panorama para el periodismo no pinta bien, cuando nos enteramos que cierran otro medio de comunicación en el país, despiden más colegas y los lectores aún no valoran pagar por contenidos serios y de calidad. Ya lo había dicho Gabriel García Márquez: “Aunque se sufre como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo”, por eso creo que con vocación y ética, encontraremos pronto la vacuna para ganarle a la desinformación, con los héroes de la verdad.

Para Taborda.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter:@javieramoz