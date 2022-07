Los niños de la guerra II

La Comisión de la Verdad escuchó los testimonios de 1.559 personas que padecieron violencia durante su niñez y adolescencia. Han sido tres generaciones de colombianos marcados en sus edades tempranas por la guerra. Sus relatos y experiencias son diversas, pero con ciertas similitudes y que personalmente me han mantenido cautiva con esos relatos de los que recuerdo haber sido testigo por televisión, de algunos de ellos que en las noticias se convertían en los rostros de la guerra. Es el caso de Jonatan, quien nunca pudo conocer a su padre, un sargento del Ejército asesinado en cautiverio por las Farc. El militar quien fue secuestrado en una incursión de la guerrilla en el cerro de Patascoy, y que permaneció privado de su libertad durante 15 años en los cuales fue privado adicionalmente de conocer su hijo. Los recuerdos de padre, Jonatan los construyó a través de las pruebas de supervivencia que él enviaba y mantiene un sentimiento que le hace preguntarse una y otra vez, ¿qué hizo falta para que liberaran a su padre?, si tantas veces clamó por su regreso a casa. Milena, que fue reclutada en Santa Rosa, Cauca, por el Eln cuando estaba en su adolescencia, expresaba que en medio de mentiras y promesas fue internada en la selva. Su familia fue amenazada de muerte en el intento recuperarla, momento en el que comprendió que estaba retenida y que había perdido a sus padres para siempre. Al igual que muchas niñas y adolescentes reclutadas fue víctima de acoso, de violación, aborto entre otras formas de violencia sexual, durante su permanencia en las filas. Este relato desgarrador donde se percibe en su voz esa niña de 13 años que evoca con profundo dolor cada recuerdo, y el deseo que tantas noches tuvo de morir ante tantos abusos. ¿Y qué decir de Robinson? Quien, siendo un niño, luego de sobrevivir al reclutamiento y de escapar de las Farc no recuperó la paz con facilidad puesto que fue utilizado por el Ejército como informante. Según la comisión de la Verdad: “El programa especializado del Icbf atendió a 6.992 personas menores de 18 años desvinculadas”. Vuelvo en mi mente a ese momento, a esa clase que asumí con total ignorancia, desprevenida y de la cual en definitiva yo no fui la profesora; para aferrarme al recuerdo más hermoso que me dejó esa experiencia. Siendo las 10 de la mañana les informo que tendremos descanso y un refrigerio. Según me habían compartido las niñas habían estado en la guerrilla y los niños en las AUC. Al salir algunos se tomaron de la mano, se besaron y abrazaron con profunda ternura; así que logré identificar que por lo menos existían 4 parejas de novios ante mí. Gracias a ellos por primera vez fui consciente de que lo único real es el amor.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.