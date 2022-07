Los niños de la guerra

Por fin tenemos en nuestro poder el informe final de la Comisión de la verdad. Documento anhelado por unos y deslegitimado por otros; pero que a fin de cuentas debería ser leído por todos los colombianos. Inicié su revisión por el Capítulo de los niños: “(...) de 1985 a 2018, 64.084 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida por el conflicto; de 1985 a 2016, 28.192 fueron desaparecidos de manera forzada; de 1990 a 2018, 6.496 sufrieron secuestro; de 1990 a 2017, 16.238 fueron reclutados por grupos armados y de 1985 a 2019, 3’049.527 fueron víctimas de desplazamiento forzado”, solo leer esas cifras genera una profunda tristeza y sin duda es un duro golpe de la realidad. Los relatos que allí encontramos nos enrostran la crueldad de la guerra en las diferentes modalidades de violencia, que han padecido nuestros niños en las distintas zonas del país: una niña a quien un grupo paramilitar le desapareció forzadamente a su padre; un joven que fue secuestrado por el Eln cuando tenía 11 años y una niña hija de un comandante guerrillero, que vivió el exilio, la estigmatización y la persecución por la militancia de su padre (IFCV). Recordé mientras leía, que cuando iniciaba como docente, alguna vez fui invitada a impartir una capacitación en el marco de un convenio de mi Universidad con el ICBF. La temática era sobre los derechos fundamentales de los niños, y el público serían niños excombatientes de las Farc y de las Auc. Confieso públicamente que cuando inicié el ejercicio académico fui muy desprevenida, y al ver solo niños desarrollé la temática con naturalidad y partiendo de presunciones que tenía al ser una mujer que sin duda creció en el privilegio. Y no lo digo por temas económicos, sino porque tuve el privilegio de una familia, una escuela y un entorno que garantizó una infancia en la que jamás hubiera imaginado los vejámenes de la guerra y de la exclusión social. Así que conforme avanzaba en las lecciones y afirmaba que todos los niños tenían derecho a “la vida, la integridad física, a tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y AMOR”, vi como sus rostros reflejaban la sorpresa y la incredulidad de quienes habían sido violentados en todas y cada una de estas garantías. Jamás olvidaré el rostro y las palabras de un adolescente indígena, que una vez expresé que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, y luego de dar algunos ejemplos, me dijo: “¿O sea que a mí no me podían hacer eso?” Es indispensable que como jóvenes nos apropiemos de la historia, y sanemos a ésos niños que hoy, siendo adultos, piden una segunda oportunidad y claman el restablecimiento completo de sus derechos humanos.

*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional y

magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial

y Contractual.