Los mejores

Finalizó el Mundial de Fútbol de Catar en el que se coronó campeona la selección argentina, liderada por el astro Lionel Messi. En el cotejo del último partido con el equipo francés los amantes de este deporte vivieron muchas emociones. No podían faltar los debates y controversias que son muy comunes al punto que los encuentros no terminan con el pitazo final, casi que comienzan en ese momento, porque la hinchada y los comentaristas inician polémicas interminables y agotadoras en las que se critica de manera mordaz a los equipos, planteamiento técnico, árbitros, público e, incluso, el comportamiento de los jugadores fuera de las canchas y hasta de sus familiares.

Se llegó al punto donde se desafía hasta lo evidente. Es insólito leer y escuchar a personas que afirmaban con convicción absoluta que Messi es un mal jugador de fútbol, lo que en mi sentir es contraevidente, pues creo que estamos en presencia de un excelente futbolista que, sin duda alguna, estará inmortalizado.

Pero, más allá de estas controversias deportivas contemplo una situación problemática que afecta a la mayoría de la sociedad: la exagerada rivalidad y el afán por ser el mejor. Estamos ante una competencia constante y malsana que se ha llevado a los extremos en todas las áreas vitales, apreciamos cómo hay clasificación para todos y para todo: el mejor restaurante, el mejor médico, el mejor libro, el mejor abogado, el que más tiene, el que más juega, el que más produce, el que más gana, el que más vende, el que más canta, en fin... podría terminar esta columna enlistando situaciones cotidianas en donde se exacerba la vanidad y el ego de ser el mejor.

Hay algo peor, estar conscientes de que no se tienen competencias ni calidades y aun así pretender madurarse con mentiras en las redes para parecer. Con ello se pretende timar a la sociedad buscando aceptación y reconocimientos inmerecidos. Vale aclarar que no se está sugiriendo que esté mal esforzarse para ser mejores en todo lo que se emprende, no faltaba más, aquello es una virtud y una necesidad humana, siempre que esté fincada en la búsqueda del bienestar general y revestida por humildad, bajo la premisa instituida por San Ignacio de Loyola: “Ser más para servir mejor”.

Lo desagradable es la competencia egocéntrica, aquella que implica anular al otro. Pero volviendo al Mundial de Catar, ¿no es más fácil reconocer el talento de todos los participantes? Me parece una discusión sin sentido pretender generar pugnas para determinar quién es mejor que otro, incluso, recurriendo a comparaciones de personajes que ya no están en el mundo terrenal. Al fin y al cabo, estamos ante la sociedad de odios y eso incluye al espectáculo futbolero y sus protagonistas; por ahora me regocijo con el triunfo argentino y celebro la felicidad de un pueblo, cuyo equipo luchador es referente indiscutible del mundo deportivo.

*Abogado.