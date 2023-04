Los límites del poder

No todo se puede hacer. Hay objeciones válidas e intereses encontrados que chocan con la voluntad de un presidente. Tratar de convencer y torcer voluntades con los menjurjes a la mano son recursos normales. La alternativa sería el ejercicio desnudo del poder. Petro ha optado, hasta ahora, por lo primero. Es digno de aplaudir que, más allá del verbo desbordado, haya respetado la institucionalidad. Los medios de comunicación mismos, libres como gallo en gallinero, explotan la papaya que dan sus allegados a diario. No es lo que algunos esperaban.

Petro ha resistido la tentación del poder, y se ha atenido a sus límites. Está tratando de plasmar en leyes (no decretos) el contenido de su libro autobiográfico (Una vida, muchas vidas) y de sus alocuciones en campaña. Y negocia con ese Congreso que detesta por su origen electoral corrupto, y, dice él, entregado a intereses non santos. La templanza no es virtud cardinal atribuible al jefe del Estado, pero la está ejerciendo junto a su compañera la paciencia. ¡Bravo! Está por verse hasta cuándo.

Don Sancho Jimeno, el denodado defensor del San Luis de Bocachica en 1697, vivió la tragedia de intereses mercantiles y dinásticos en pugna durante la Guerra de la Sucesión Española (1701-13). No se la desearía a nadie. Fue un conflicto cruento e inevitable porque había poco que conciliar. Petro, en otra faceta de sus políticas, intenta, en cambio, acordar con el narcotráfico. Y La única manera es aceptar que el comercio de drogas sea una actividad lícita y autorizada en el territorio nacional. Eso no acabará con la violencia intergrupal, pero sí mantendrá acantonada a una fuerza pública ya adormecida. Él no ignora que una tal paz con criminales es ilusoria y que va en contravía de EE. UU. ¿Motivos ulteriores?

En un escenario hipotético, las disidencias y grupos delincuenciales son base hecha a la medida de las milicias populares. Ya se han visto simulacros, como en Los Pozos. El quid pro quo es simple: permito el narcotráfico y la minería ilegal a cambio de encuadrar una fuerza armada paramilitar al servicio del gobierno. La Paz Total sería marco legal, al que se le añade la libertad en el cultivo de la coca, que ya está parcialmente concedida. A falta de tener fuerzas militares obsecuentes, como en Venezuela, las locales, purgadas, serían simplemente neutrales. O si se quiere, dedicadas a defender las fronteras patrias.

Este discurso que, se repite, es hipotético, le permitiría al presidente forzar las modificaciones que ha pregonado necesarias, y que, por el momento, la institucionalidad le está impidiendo ferrocarrilear. Petro, a pesar de la cuidadosa construcción de unas mayorías para la Reforma Tributaria, no ha tenido instrumentos legislativos para imponer sus programas, ni tampoco el garrote para comenzar a expedir decretos. ¿Será que le faltan capítulos a los designios de Gustavo? El que haya dejado de orar en la Plaza de Armas no significa que esté contento con los límites del poder.