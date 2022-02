En mi época escolar, cuando preguntaba cómo resolver un problema de matemáticas, generalmente me lo “explicaban a mil” y obtenían el resultado con una facilidad y quedaba en las mismas. Hoy me ha pasado con la tecnología cuando se sientan a “enseñarte” en términos que suenan a dialecto venusino y cuando vas a ver, plisplás, listo, y queda uno “azul” sin saber qué hacer la próxima. Por eso aprendí a reconocer mi ignorancia y pido que me ayuden a entender, orientándome, dándome alternativas, así aprendo y puedo colaborar con otros. Claro que somos interdependientes, que nos necesitamos, pero hay que saber por lo menos por dónde le entra el agua al coco. Yo invito a no tener miedo a preguntar, a indagar, a descubrir lo desconocido. Nos acostumbramos a que otro resuelva o decida y es que, sin excluir las responsabilidades y funciones de cada uno en su trabajo, en la familia, en la sociedad, debemos aprender más allá de lo que nos interesa de forma mediática. Cuando se habla de liderazgo nos imaginamos a otros y no a nosotros mismos. Aprendiendo sobre el tema me ha quedado claro que hay que salir de zonas de confort. ¿Acaso no vivimos en la misma sociedad en la que la corrupción se ha adueñado de nuestros recursos? Tengamos iniciativas, acudamos a las convocatorias de participación ciudadana, propongamos, investiguemos, contribuyamos. Cuando se habla de soluciones, criticamos, pero pocas veces decimos de qué manera se puede hacer o pedimos explicaciones sobre cómo se hace o lo harán. Ser indiferente es un insumo de la corrupción, hay que ser responsables con deberes básicos como votar por propuestas, revisar hojas de vida, enterarse de las realidades, investigar, no ir asumiendo ni repetir como loros. La Constitución nos da garantías, se generan espacios a los que pocos asisten, pero estamos listos para quejarnos, protestar y hacer bloqueos generando caos cuando ya la leche está derramada. Hay que ser proactivos. Los nuevos tiempos nos ofrecen mucha información; pensemos cómo aportar sin egoísmo. ¿En mi comunidad participo, soy apático? ¿Cómo creo que se puede solucionar algo? ¿Con quién lo puedo hacer? ¿Qué gremios, ONG, universidades, JAC, partidos, amigos, nos pueden acompañar? Generemos espacios de pensamiento, identifiquemos a quienes se puede empoderar para accionar; hay de todo como en botica, el que piensa, el que sugiere, el que hace, el que consigue, el que explica, el que da $ o ideas de cómo obtenerlo.

No esperemos a que solo otros resuelvan la desigualdad, la injusticia. ¡Eso es liderazgo, podemos ser líderes y es para ya!