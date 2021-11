La palabra ícono ha venido tomando fuerza en su uso cotidiano, en especial por el desarrollo de los sistemas digitales, que como el computador los utiliza en casi todo, y además tiene un uso muy difundido en múltiples aspectos de la vida, como en el caso de algunas iglesias. Pero no es de esto que quiero que reflexionemos en nuestra ciudad, sino sobre otros aspectos de los íconos.

Creo que todas las ciudades del mundo, en unos casos como estrategia de mercadeo o fortalecimiento de su identidad y sentido de pertenencia, vienen trabajando en la creación o el desarrollo de sus íconos, entendidos como aquellos personajes que estimulan la creatividad, el compromiso con la ciudad, los deseos de superación o de salir adelante, la adopción de retos, la superación de algunas metas o el logro de algunos propósitos.

Es fácil ver como en muchas ciudades, en algunas ocasiones en forma espontánea y en otras, producto de acuerdos entre ciudadanía, instituciones y medios de comunicación, se desatan campañas de masificación de la imagen de personas o figuras para admirar, imitar o tratar de seguir, que a la postre la misma ciudadanía va decantando y convirtiéndolas en sus íconos, que no siempre son los propuestos originalmente.

En Barranquilla además de su equipo de futbol, del Carnaval, Estercita Forero y otra serie de personas, convirtieron la Ventana al Mundo y la Aleta en iconos de la ciudad, aumentando la autoestima, la confianza y el orgullo por la misma. Esto mismo podemos verlo en casi todas las ciudades del país; pero, y aquí viene la pregunta: ¿Por qué en Cartagena somos tan mezquinos (y me perdonan la expresión) de no reconocer, valorar o crear nuestros íconos?, ¿por qué seguimos pensando que nuestros modelos fueron Blas de Lezo, las murallas, el Fuerte de San Felipe y algunos otros que tienen más de 200 años? Porque no somos capaces de reconocer como nuestros íconos a algunos vivos, otros fallecidos hace poco y aún más, algunos cuya memoria está fresca en muchos adultos.

Dentro de las muchas tareas que tenemos que hacer para construir un futuro mejor está empezar a reconocer y convertir en nuestros íconos a quienes en la ciudad se han destacado por algo muy importante, por ejemplo se me ocurren: Luis Carlos López, Jorge Artel, Adolfo Mejía, Abel Leal, ‘Petaca’ Rodríguez, Cecilia Baena, la seño Lore, Enrique Grau, Alejandro Obregón, Delia Zapata, Joe Arroyo, Pedro Laza, Eduardo Lemaitre, Héctor Hernández Ayazo, José Vicente Mogollón, Abraham Ibarra, José Henrique Rizo, Teresa Pizarro de Angulo, Pedro Blas Julio, Sofronín Martínez, Petrona Martínez, Gabriel García Márquez y un largo etcétera

*Sociólogo.