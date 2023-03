Los gobernantes que necesitamos

“Cada pueblo merece el gobernante que tiene”, quien lanzó esta frase no se equivocó, los colombianos en una porción significativa somos una nación democléptica que piensa que la corrupción es un modo de vida válido, creemos que ser “vivo” o tramposo es el deber ser, justamente este tipo de pensamiento nos ha llevado a elegir a los mismos politiqueros anacrónicos de vieja data o a quienes estos designen a dedo, incluso han llegado a gobernar hasta en cuerpo ajeno, no solo ha sido así a nivel nacional sino también a nivel local, por eso es que elegimos a los candidatos de las organizaciones politiqueras mafiosas en alcaldías y gobernaciones, por esa falta de sentido de pertenencia elegimos a los hijos de los gamonales politiqueros sin importarnos que incluso, repudien al pueblo que sus hijos gobernarán, por ello elegimos a concejales, aunque sepamos que no son idóneos, elegimos a diputados aunque sean como las brujas nadie los ve ni sabemos qué hacen, pero, de que existen existen.

Elegimos congresistas aunque sepamos que van es a vegetar y a hacer sus negocios personales o a pensionarse en el Congreso, salvo una que otra contada excepción, no hacen absolutamente nada positivo por quienes los eligen, y lo peor, les permitimos repetir porque creemos que así es como deber ser, nos han hecho creer que son los únicos aptos para gobernar, aunque a decir verdad somos nosotros quienes tenemos gran parte de la responsabilidad, debido a nuestro pobre sentido de pertenencia y visión social hemos aceptado como verdad tal falacia, esta vez noto un fenómeno que se está dando en Colombia y en especial en Cartagena, no estamos tragando entero, por ello nos atrevemos a decir que los cartageneros buscarán para gobernador de Bolívar y alcalde de Cartagena en las próximas elecciones, a candidatos nuevos, caras frescas, jóvenes bien preparados, que no carguen a sus espaldas los vicios de la rancia política, pero, que además no carguen un lastre propio, jóvenes con ideas renovadoras, nuevas ideas que nos hagan pensar en que se puede hacer una reingeniería social a partir de un buen gobernante, la última vez elegimos un alcalde bajo la bandera anticorrupción, este se creyó tanto su propio cuento que se le olvidó lo demás, gravísimo error, además de combatir la corrupción se debe saber gobernar, esto le dio pie a las viejas maquinarias politiqueras para que envalentonados de nuevo postulen a sus candidatos delfines, vayan a ver cuáles son esos “bebés”, los veremos puntuando las encuestas, apareciendo en todos y cada uno de los noticieros en redes sociales, en fin, en todo los que se pueda mover con el dinero con el fin de engañarnos diciendo que son la solución y resulta que llevamos 200 años de atraso y desesperanza porque quienes nos han gobernado lo hacen con su libertad castrada y/o empeñada a sus financistas, como decía Carlos Gaviria Díaz: “Quien para llegar llega, llega para robar”.