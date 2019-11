Las elecciones en Colombia se las puede calificar como carnavalescas por las maniobras sucias a que acuden los titiriteros que medran en ellas para su provecho. Solamente las elecciones serán limpias cuando se implante la votación electrónica; sistema que obviamente no sería del agrado de los que utilizan artimañas tales como la compra de jurados que alteran los resultados.

La abstención en los procesos electorales, que es una constante en el país, en gran medida se debe a que muchos ciudadanos no quieren que les cambien su manera de decidir en una elección fraudulenta.

Es histórica la “votación de 400.000 votos” en Medellín que decidió el triunfo del candidato conservador contra Horacio Serpa en 1998. Recientemente el registrador Nacional, de cuyo nombre no quiero acordarme, afortunadamente ya se va, permitió que en la Consulta del 2016, en Medellín, usaran impresoras para copiar los tarjetones. ¡Tamaña anomalía! y el inefable registrador no se inmutó.

Las denuncias contra el uso de los Formularios E-14 no son nuevas; no entendemos cómo los aspirantes a las candidaturas presidenciales no los combatieron antes de las elecciones presidenciales pasadas. En los Formularios E-14 los jurados ponen con números la cantidad de votantes y en el momento del conteo los cambian de tal manera que un 7, puede ser 17 o 70, etcétera.

El registrador Nacional en todo el tiempo que lucró de esa posición burocrática no corrigió esa malhadada estrategia electoral, que era fácil de corregir. Ordenando que en el formulario el resultado debía escribirse con letras y agregar el número de votos: v.gr; Diez votos y 10 votos; pero no lo hizo, y los maestros del fraude y de la politiquería quedaron felices.

En otros países, incluso en Venezuela que tanta crítica gratuita recibe de por acá, los resultados de su votación son con voto electrónico y mixto, igual en Brasil, también en Bélgica. A propósito de la zarandeada patria del Libertador Simón Bolívar, el expresidente Jimmy Carter expresó en 2012: “De las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor en el mundo” (*). Fue un elogio imparcial de un expresidente norteamericano, demócrata y honesto con ese país latinoamericano que cuenta con un sistema de votación en el que se puede votar electrónicamente y por medio de papeletas, lo que facilita la verificación de los resultados electorales.

No obstantes ciertos gacetilleros de la prensa en el país engañan a sus lectores despotricando de las elecciones en Venezuela, simplemente porque las gana el oficialismo. Sin embargo, no ven los E- 14 y otras malas hierbas del sistema electoral colombiano.

Hasta cuándo seguiremos en el país con este sistema obsoleto y corrupto.

(*) https//www.nuevatribuna.es