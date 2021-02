Para seguir con la idea de corroborar que definitivamente el hombre es su estilo, y este al final incide notablemente en todos los actos de su vida personal y profesional, traigo a comparación los diferentísimos estilos de los expresidentes Barack Obama y Donald Trump. La parábola bíblica de San Mateo se asemeja mucho al comportamiento de estos dos expresidentes.

Jesús en la mencionada parábola a sus discípulos, pregunta: “Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero, le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en la viña, y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo, y él respondió: voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero, responden los discípulos”. ¿Cuál de los dos expresidentes ha dicho la verdad o ha hecho las cosas conforme a los deseos del pueblo gringo?

Barack que dijo que no iba a deportar y ha sido el más grande deportador de inmigrantes, o Donald que dijo que los iba a deportar y finalmente no lo hizo, o por lo menos no tanto como el otro que dijo que jamás lo haría y lo hizo. El partido demócrata fue el que instauro la política de separar a los niños de sus padres en la frontera. Obama no hizo nada para modificar esa costumbre, que entre otras cosas no es una ley. En cambio Trump pidió a los congresistas demócratas poner fin a esta horrorosa política de separar las familias una vez que cruzan la frontera de Estados Unidos. En una encuesta el pueblo gringo se pronunció a favor de desmontar esta aberración. Hasta la absolutamente bella Melania Trump, abogo por su desmonte.

Y bueno... así para todo. Son muchos los ejemplos de esta estrategia farisaica de lobo feroz disfrazado de oveja tierna, de decir que no hará, y mientras tanto subrepticiamente y en ‘voz baja’ sí lo hace. Dijo Barack que no subiría los impuestos y los subió, mientras Trump los bajo, dándole gran impulso a la economía y aumentado el recaudo tributario. Dijo Barack que aumentaría el empleo para los norteamericanos y el desempleo creció casi al 10%, mientras Trump que lo heredó de él lo bajó a 3,9%. Obama ganó un Premio Nobel de Paz (caso muy parecido a Juan Manuel Santos, del mundo al revés) y dejó instaladas ocho guerras en diferentes países.

Trump con su estilo pendenciero con ínfulas de peleador callejero, desmontó las ocho guerras heredadas de Obama, haciendo la paz donde era imposible: en las Coreas y en el Medio Oriente.

Definitivamente el estilo lo es todo y de él depende mucho el éxito alcanzado; sin embargo, no me gusta el estilo encubierto, pero muy efectivo de Barack Obama; ni el belicoso, aunque finalmente bien intencionado de Donald Trump. Y en cambio me gusta mucho el frentero, directo, sin altanerías del expresidente Álvaro Uribe Vélez.