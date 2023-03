¿En qué momento las mayorías no importan? ¿Cómo es posible que unos pocos - mototaxistas, vendedores informales o afrodescendientes - atenten contra nuestra libre movilidad con alegatos y arengas de derecho al trabajo? ¿Por qué se les ocurre y se les permite negarnos a las mayorías el libre tránsito por la ciudad y en el transporte público que es de todos? No entiendo por qué nuestros gobernantes se asustan y dejan amedrentar por manifestaciones de unos pocos sin hacer la defensa de las mayorías. Todos tenemos derecho al trabajo y a la movilidad y son derechos innegables que deben ser objeto de defensa y respeto.

La Constitución de 1991 propende por el reconocimiento y el respeto de las minorías invisibles y menoscabadas, pero no por ello están exentas de cumplir con sus deberes. Todos tenemos el deber de contribuir al buen vivir, a la convivencia y al respeto del colectivo de la sociedad. Obvio que hay que dar algunas oportunidades adicionales para lograr la equidad pero sin menoscabar los derechos de las mayorías, de todos. El derecho al trabajo es un derecho colectivo: unos lo hacemos en transporte público, otros en bicicleta, a pie o en carro, pero el medio no es sujeto de derecho. El bloqueo como manifestación de protesta por excelencia prima hoy en día; pero ya es hora de no maltratar a los demás y limitarle los derechos fundamentales a la población en general en aras de llamar la atención, así sea de unos pocos o de muchos. Esta manera de llamar la atención se ha constituido en el mayor detrimento del bienestar colectivo porque mientras unos interrumpen la circulación, se maltrata a los demás - a la gran mayoría - a quienes tenemos que caminar horas interminables para llegar a trabajar o regresar a descansar. Ya es hora de que nuestras autoridades asuman la responsabilidad de proteger el bienestar de todos y no solo el de unos pocos. Ya es hora de definir qué es una protesta legal y cuál una ilegal, pues son innumerables los ejemplos de vandalismo, destrucción de bienes públicos y deterioro de la economía producto de este tipo de manifestaciones que impiden el derecho fundamental a la libre movilidad de la ciudadanía. Basta ya de acceder a peticiones injustificadas de unas minorías a costa del bienestar de las mayorías. ¿Por qué se reduce el SOAT y premia a quienes más infringen la ley y causan accidentes por actos irresponsables como no parar en un cruce, zigzaguear entre los carros, transitar por las aceras y sin los permisos de ley?

Hoy nos encontramos ante muchas manifestaciones pacíficas que logran que sus peticiones y quejas sean escuchadas y sentidas, además de lograr la solidaridad del país. Aún somos una democracia y ello implica respeto por la diversidad de opiniones. Son más los logros de las manifestaciones pacíficas que de aquellas que violentan la libertad de las mayorías. Sin duda, se requieren establecer canales de comunicación para que antes de atacar el bienestar de las mayorías, se escuchen a las minorías, a quienes no están de acuerdo o requieren de especial atención y se atiendan sus peticiones, muchas de las cuales son sin duda justificadas. Pero la destrucción de los bienes públicos que son de todos, impedir la libre movilidad y en detrimento de las mayorías, no deben primar ni constituirse en amenaza y mucho menos temor para las autoridades. Ojalá nuestros gobernantes no permitan que este tipo de acciones se constituyan en el canal de protesta por excelencia y que primen sin que se reglamenten en beneficio de todos.