Los consejos

Alguien alguna vez me dijo: “El que escucha consejos llega a viejo”, y en este período de 2020 a 2023 estuve a punto de llegar a envejecer hasta ser pasita, pero por un campanazo del destino que ablandó las mentes y corazones de algunas personas, desaparecieron mis arrugas de la desesperanza y así, reluciente, resurgí animada y contenta; esto se lo debo a la noticia recibida por estos días: “Concejo le aprobó más de 407 mil millones al Distrito, una millonaria incorporación de recursos”.

Quiero hacerme a la realidad y no levitar en el limbo sobre esta suma, porque lo que sí me ha dado la sumatoria precipitada de los años es no perder mis pies y tenerlos sembrados en la tierra para no padecer la desilusión por mis deseos utópicos de más de cinco décadas después de cumplir mi mayoría de edad. “Con dichos recursos el despacho del alcalde ejecutará proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento de Transcaribe, construcción del malecón de la Ciénaga de la Virgen, entre otros”.

Es por eso que un buen consejo está basado en algo objetivo, exacto, real y elocuente. Es congruente con la forma y la profundidad. No da lugar a interpretaciones erróneas.

Todos podemos, todos ponemos, todos debemos avanzar, a todos nos asiste el derecho como ciudadanos de usufructuar de estos dineros a través de obras que mejoren las condiciones y calidad de vida de los cartageneros, es más, no perdiendo jamás de vista que ese dinero nos pertenece a todos puesto que los recaudos provienen de cada persona que aporta con sus impuestos.

No podemos seguir actuando con pugnas, esas fricciones castran en vez de educar con el ejemplo, frustran en vez de aliviar la carga y llena de resentimiento a la multitud que espera que solucionen y cumplan con lo prometido y ¿qué es lo prometido? Cumplir a todas esas personas que votaron por los gobernantes y que gracias a esos votos están ocupando la silla que ocupan.

Cada candidato que se postula a un cargo público, debería tener conocimientos básicos de psicología, para que pueda ponerse en los zapatos de los pacientes que somos todas las personas consideradas individualmente (ciudadanos) que esperamos ser apoyadas, escuchadas y protegidas en carencias, miedos, necesidades y oportunidades.

Esto no es de dime que yo te diré, es hacer más y discutir menos. Todo basado en el artículo primero de la CPC en el Estado Social de Derecho; defendía Séneca que la norma promulgada es siempre justa por el hecho de ser norma y es a eso lo que se le debe apostar.

Consejos para quienes nos gobiernan: cumplir lo prometido. Eso es lo que espera la gente: coherencia entre las palabras electorales y las acciones de gobierno y mantener la humildad. Recuerda que la soberbia mata.

*Escritora.