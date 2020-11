En esta época de pandemia, si tuviera que elegir a los súper héroes de ‘Carne y Sueños’ que salvaron a la humanidad de la hecatombe, escogería, sin pensarlo dos veces, al médico inglés Edward Jenner y a los 22 chavales que hicieron posible la expedición filantrópica de las vacunas al Nuevo Mundo.

Jenner, en 1796 creó la primera vacuna de la historia rescatando a la especie humana de las garras mortales de la viruela empecinada en sembrar un mundo de cruces y cicatrices. El intuitivo y humanitario galeno observó que las mujeres ordeñadoras contraían una variedad inofensiva de viruela capaz de inmunizarlas contra la viruela humana. Tomó muestras de las pústulas de una granjera inoculándosela a un niño de ocho años, quien enfermó levemente, pero dos días después estaba recuperado e inmunizado. De inmediato luces de esperanza iluminaron los rostros de millones de seres resignados a cavar su propia tumba.

Louis Pasteur, en 1881, perfeccionó la técnica científica de aquel insumo milagroso bautizándolo ‘Vacuna’, homenajeando al doctor Jenner y a sus vacas sanadoras. Pero, ¿cómo llevar aquel prodigio recién descubierto a todos los continentes? La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna fue la solución.

Conocida también como ‘Expedición Balmis’, en honor al médico español Francisco Javier Balmis, le dio la vuelta al mundo entre 1803-1606, inmunizando a millones de súbditos de las colonias ibéricas, con el apoyo incondicional del rey Carlos IV, quien perdió a su hija víctima de la viruela, y el 30 de noviembre de 1803 zarpó el intrépido navío desde La Coruña.

Aquella travesía, de España a América, fue todo un derroche de inventiva y coraje: no era fácil transportar la vacuna a lugares donde no existían vacas que sirvieran de reservorio del virus atenuado, por lo cual el doctor Balmis, al no encontrar adultos voluntarios, reclutó 22 niños huérfanos, entre los tres y nueve años, a quienes se les inoculaba el virus, en pequeños grupos, garantizando suficientes pústulas para aquella cruzada que, en Colombia, se inició en La Guajira, extendiéndose a Venezuela, Ecuador, Perú, Cuba, Puerto Rico, Chile, Bolivia, México, Filipinas y China.

Encontré la lista de esos chavales, ninguno regresó a España; uno murió en la travesía. Confieso que se me aguaron los ojos, tenían la misma edad de mis nietos.

Donaron sus cuerpos bichecitos para salvar a la humanidad, pero muy pocos los recuerdan. No debería extrañarnos: la historia rinde tributo a los fieros guerreros, jamás a los ‘Ángeles Custodios’.