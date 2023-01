Los árabes sí saben

No es casualidad que el turismo fluya como hormigas a una gota de miel, literalmente en medio de una región que prohíbe casi todo lo que huele a Occidente, y rodeada de un desierto inhóspito. Los árabes estaban preocupados por su enorme dependencia en el petróleo. Por ello, varios países del Golfo Pérsico se dieron a la tarea décadas atrás de buscar desarrollar industrias alternativas para sustentar su altísimo estándar de vida; esto requería ante todo una nueva generación de dirigentes preparados en las mejores universidades de Occidente. Abu Dhabi decidió explotar su difícil geografía arenosa y candente clima, para el turismo. Flexibilizó algunas reglas para atraer inversionistas y construyó infraestructura vital para su gran plan, empezando por infraestructura de transporte de primer orden. Años más tarde, la vecina Dubái siguió el ejemplo, pero no se quedó en el turismo, sino que, como lo hiciera Singapur alguna vez, ha venido tentando a docenas de empresas para hacer de Dubái un centro internacional de negocios con la ventaja de tener a media humanidad a tiro de as. Más reciente el planeta deportivo fue sorprendido cuando Qatar ganó la sede del último Mundial, algo que le significó mucho en turismo e infraestructura distinta de sus enormes reservas de gas. En el turno le sigue Arabia Saudita, que ya empieza a flexibilizar algunas de sus reglas, porque se dio cuenta que aún de sus costas amarillas y ásperas puede sacar mucho provecho, como lo ha hecho con su petróleo. Pronto estará entre las áreas de mayor crecimiento en turismo del mundo.

Para llegar a donde han llegado, estos países han contado con mano de obra barata (como lo hace China, de donde todos compramos productos), y todavía hay muchas prohibiciones que los excesos de Occidente castiga. Pero no atacaron ni destruyeron su industria petrolera ni gasífera, sino que la aumentaron, porque desde la riqueza que ello producía serían capaces de financiar los cambios que querían para diversificar su economía y volverse menos vulnerables a los vaivenes de los mercados y a los gritos ambientalistas.

Y así, sin hacer mucho ruido climático en una zona que tendría que ser la primera en quejarse del famoso calentamiento global, ya hacen ferias internacionales, crearon dos de las más lujosas aerolíneas del mundo, tienen circuitos de la F1, hospedan un Mundial, construyeron hermosos museos, siembran sus desiertos con enormes fincas solares, mientras las bombas siguen produciendo y cargando petróleo y gas para ellos y para el mundo. En Colombia las cosas son a otro nivel de conocimiento, porque nuestros grandilocuentes dirigentes se niegan a seguir ejemplos funcionales y a aceptar que, de transición energética, los árabes sí saben.