Último minuto del partido por el tercer puesto de la Copa América. Los jugadores, directores técnicos, periodistas y televidentes se preparan mentalmente para la siempre angustiosa tanda de penales. Luis Muriel recibe el balón y lo maneja sobre la línea del área rival, y en una pincelada de jogo bonito hace un taquito, para devolver de pared, a quien le había entregado la pelota. Su tocayo de apellido Díaz recibe el balón, supera la plancha de un contrincante, se posiciona y saca un potente tiro de media distancia que se convierte en uno de los goles más celebrados de la historia reciente de la selección Colombia. El arquero peruano, como avestruz derrotado, yace boca abajo mordiendo el césped. Los jugadores colombianos celebran el tercer puesto, saltando y abrazándose, apilados alrededor del banderín del tiro de esquina.

En ese mismo momento, en el municipio guajiro de Barrancas, en una casa blanca de un piso, unas quince personas, entre ancianos, niños y adultos, saltaron de alegría, dejando vacías unas sillas rimax rojas. Son los familiares de Lucho Díaz, máximo artillero de la Copa América junto a Lionel Messi. Su júbilo y orgullo lo trasladaron a la calle a la que sacaron una figura de cartón en tamaño real de su talentoso pariente. Esas mismas emociones fueron compartidas en salas y bares de todo el país.

Si se habla de La Guajira en estos días todos los reflectores iluminan la figura de Luis Díaz, un ejemplo de superación y humildad: todo lo bueno que puede hallarse en la carrera de un futbolista como modelo a seguir y hombre merecedor de aplausos. Pero en medio de todo el acontecimiento jovial, en el mismo departamento, hace más de diez días, un grupo de jóvenes hacen una huelga de hambre.

En el parque Simón Bolívar de Riohacha, nueve manifestantes claman soluciones integrales a la delicada situación de su departamento en materia de cobertura de salud, nutrición infantil, educación congruente con su contexto, políticas públicas de juventud, acceso al agua potable, entre otras peticiones. Muchos ya se han desmoronado, han perdido el conocimiento, han sido canalizados en el mismo sitio y, sorpresivamente, han retomado su lugar en la protesta de estómagos vacíos.

Su pliego de peticiones ha sido atendido por actores, cantantes, activistas y organismos internacionales como la Cruz Roja y la ONU. Sin embargo, no han contado con la presencia de ningún representante de la institucionalidad, quienes, en últimas, son los responsables del presupuesto tendente a darle solución a los problemas de la región.

En Colombia hay mucha gente que critica cómo el fútbol u otros entretenimientos, muchas veces, opacan la realidad social y sus problemas graves. Hoy, Luis Díaz sin ser culpable de nada, ha monopolizado la atención y la información relacionada a La Guajira. Así como en 1985, por orden presidencial, se transmitió en televisión un partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena mientras el Palacio de Justicia se caía a pedazos.

Los jóvenes que, mientras se lee esto, están pasando hambre y se están desmayando, no son aguafiestas ni rescoldos del júbilo o de lo positivo del país. No, para nada. Solo son unos parias que protestan pacíficamente y arriesgan su subsistencia por la dignidad de su región. No merecen ser relegados ni eclipsados.