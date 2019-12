El Comité Promotor del Paro Nacional ha presentado al Gobierno Central un pliego de peticiones como condición para levantar las movilizaciones, pero ni todos los que marchan responden a ese comité, y ni concediendo todos los puntos es garantía de nada. Hay tantos intereses en esas marchas, qué aunque los recursos no fueran finitos, y se tuviera para atenderlos todos, sería imposible, porque es tal la confusión, que lo que piden unos contradice a lo que piden otros, aun dentro del mismo grupo de presión. Y ninguno parece darse cuenta qué consecuencias, más allá de la inmediatez, conlleva cada una.

Sin embargo, lo más ordenado ha sido la exigencia de los 13 puntos, y sólo a ellos se puede uno referir. En su orden: 1) Retirar el proyecto de reforma tributaria, 2) Derogar el decreto que creó el holding financiero, 3) Derogar la circular sobre estabilidad laboral reforzada, 4) Disolver el Esmad, 5) No presentar reforma pensional, 6) No presentar reforma laboral y desmontar cuatro artículos del PND, 7) Que no se vendan bienes del Estado, 8) Que se cumplan los acuerdos con varios grupos de presión 9) Que se tramiten con dignidad los temas agrarios en los tratados comerciales, 10) Implementar los acuerdos de La Habana, 11) Tramitar un proyecto contra la corrupción, 12) Eliminar los $4 por kWh para salvar a Electricaribe, y 13) definir políticas ambientales con las organizaciones.

Para comenzar, no se entiende cómo se reclama menos desigualdad, y se atacan las medidas que se proponen para reducirla; de dónde obtener más ingresos y empleo sin estímulos a la creación de empresas; cómo se protesta contra el sistema de pensiones sin proponer alternativas, y se rechazan las que idea el gobierno; por qué se protesta por el desempleo si no se está dispuesto a aceptar medidas racionales para reducirlo; se pide reducir las tasas de interés y se van contra el holding, una medida que persigue ese fin; cómo se pide aumentar el gasto social sin reducir el gasto inoficioso y burocrático; se quiere mejorar el servicio de energía en la Costa y no se acepta aportar durante un año la pírrica suma de 4 pesos por kWh consumido. En fin, cómo se quieren cambiar las cosas, sin cambiar nada. Y cómo resolver la inconformidad si quienes la expresan no saben qué quieren, ni cómo conseguirlo.

No logro entender cómo hay grupos de ciudadanos que sin aportar nada, o muy poco, se sienten con derecho a exigir por la fuerza más y más, mientras los demás tienen que aportar cada día más, para satisfacer esas exigencias. Y me pregunto, cuántos de los protestantes entendieron los 13 puntos; cuántos fueron capaces de idear otras opciones sustentables, qué tanto estarán los líderes dispuestos a razonar, a convencer o dejarse convencer por la fuerza de la razón.

Me inclino a pensar que de antemano se sabe que no pueden ser concedidas, pero sirven de justificación para sembrar y exacerbar el descontento, y no dejar gobernar, a fin de tener qué prometer, con qué engañar y hacerse elegir.