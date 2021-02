Corren por las redes videos sentenciosos de cómo Singapur ha progresado por haber endurecido las leyes contra la corrupción y las drogas, inclusive con la pena de muerte. Miran el éxito de Singapur con envidia, y proponen que se obre de la misma manera en Colombia, claro, para llegar a ser igual de ricos. Ni siquiera consideran las implicaciones de semejante desproporción, ni tampoco averiguan -a veces ni les importa- que Singapur es una cuasi-dictadura con serias restricciones a la libertad de expresión. De nuevo, lo que les importa es lograr esa riqueza, a cualquier costo. Poco saben de la diferencia entre correlación y causalidad, ni siquiera cuando se enteren de que la más probable de las razones por las cuales Singapur se volvió rica fue la devolución de Hong Kong a China en 1997 y el hecho de ambas hayan sido colonias británicas.

Cuando yo estaba en el colegio, la mayoría de las personas que conocía eran más liberales que yo, mis amigas tenían una graciosa rebeldía que me apabullaba; el amor era importante, y el baile también. Me resisto a creer que solo los años median para que se hayan sacudido estos caprichos, ahora que me veo en la minoría que los carga. Pienso, más bien, que los achaques físicos y la debilidad de los músculos nos lleva inconscientemente a pensar en que no podemos ser hábiles y desviados pensando y que somos más vulnerables al caer en errores. Esta idea de la mente como un patinador que, con la edad, es más propenso a descalabrarse, nos lleva falsamente a pensar que la simplificación de los pensamientos (o sea, ser conservador) es causal de la supervivencia, o del éxito. De ahí en adelante, toda búsqueda de la raíz es como bucear a pulmón.

Entonces, veo a la gente tomar impulso, sin mediar contemplación ni ambición por entender, y abandonarse a lo que traiga el destino o al pensamiento mágico, a proponer mano dura, a las cosas hechas de un manotazo, a tener una expresión amaneradamente adusta, angustiada de solemnidad, a dejar de mirar los detalles, a creer en conspiraciones; en fin, hasta pensar en votar por el payaso anaranjado, egocéntrico y carente de creatividad, solamente por correlaciones ambiguas.

Eran más fáciles las cosas para mi abuela: iba a misa y cumplía. Hoy no nos podemos dar ese lujo, los problemas son más complejos -tienen más variables y más información-, y, no solamente es más difícil determinar sus causas, sino también encontrar una respuesta, que al final puede ser más de una y no concluyente.

Fumigar, encarcelar de por vida, aniquilar, seducir con la moda, tomar moringa, navegar viento en popa o gritarle al perro: lo que funcionaba antes, ahora puede que solo fuera una correlación; o un facilismo.