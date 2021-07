Ante la sequía imploramos que el cielo se abra en dos y llueva a cántaros para que reverdezca y para que todo dé un giro y empiece la vida a florecer y el campo a fortalecerse y los pájaros a saltar de rama en rama y los seres humanos a mitigar el calor. Ver llover, sentir la lluvia golpear en el tejado o en las ventanas es bailar con una sinfonía de piano evocando momentos de niñez debajo de las canaletas expulsando el agua a propulsión y golpeando la cabeza, mientras la ropa empapada se pegaba al cuerpo y la quijada castañeaban. Dicen que el agua de lluvia es el mejor champú porque tiene muchos nutrientes. Y sí, todo eso era en otras épocas donde no había tantas construcciones, donde los caños, canales y bahía de Cartagena eran fuentes de riqueza y no de deterioro e inmundicia. Porque el ser humano, después de tantas campañas diarias para el cuidado y protección del ambiente en beneficio propio, no dimensiona lo peligroso que resulta el mal uso y manejo de los cuerpos de agua que están taponados por toneladas de basura trayendo consigo las peores desgracias después de un aguacero. Damnificados, enseres inservibles, pies atiborrados de lodo, techos destruidos y la desesperanza aflorando de miradas lánguidas y pensamientos vacíos y a esto se adiciona el estribillo que vengo escuchando desde hace cinco décadas “Es culpa del gobierno porque no hacen nada, es culpa del gobierno porque se roban todo y no invierten en nada”. Y nuevamente la pregunta del millón... ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Si bien es cierto que recae en ambos actores, ciudadanía y gobierno, sería mejor preguntarnos ¿qué se está haciendo de parte y parte para darle una salida a este problema, aunque la solución tarde un poco para recuperar estas anomalías y no tener que improvisar cuando el mal se acrecienta y es irremediable? Cada vez que llueve Cartagena es una pesadilla, no hay por dónde meter pie, los carros se vuelven lanchas y las personas hombre araña trepando muros para poder desplazarse en los andenes que no son visibles, además los cráteres en las calles para el que no conoce las vías ni los obstáculos secularizados son demasiado peligrosos. Vamos al odontólogo cuando nos duele la muela o el diente, pero periódicamente no nos hacemos una revisión para que todo marche dentro de lo normal. Esperar a que llegue esta fecha de lluvias permanentes sin haber solucionado la problemática, es el caos más apabullante que cualquier persona debe vivir. Dice JL Borges en unos versos: “Esta lluvia que ciega los cristales/Alegrará en perdidos arrabales/Las negras uvas de una parra en cierto/Patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz, la voz deseada, /De mi padre que vuelve y que no ha muerto”.

*Escritora.