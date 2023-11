Lo que me ha enseñado “Hachiko”, el perro fiel

“Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a nadar y volver al hogar para poder comer”. Canción ‘Flaca’, Andrés Calamaro.

En alguna playa de Crespo, he tenido la oportunidad de compartir inolvidables momentos con una perrita, la bauticé “Milagros”, a veces, le llevo comida y agua, si escasean, la he observado cazando cangrejos que devora, se hidrata con el líquido que se deposita en los “charcos” de agua lluvia. A veces, pelea, en protección de su hábitat, con los “peludos” que vienen de otros barrios, ella nos da una lección de valentía, muestra sus dientes, ladra frenéticamente, claro, le han propinado mordiscos, pero en otras batallas ha triunfado, el que pierde, abandona simplemente el campo, con la “cola entre el rabo”, el ganador se pasea orondo celebrando. Al otro día, se saludan, voleando sus colas, nada de rencillas, el sol alumbra para todos igual. La “bronca” ya pasó.

Los humanos, que nos ufanamos de ser de mejor familia, de una estirpe superior, damos vueltas en la glorieta de la venganza, nuestros pensamientos se encauzan a que el otro resarza el desagravio, aunque este solo exista en su imaginación, las ganas de aplastar nos quitan el sueño, hay que destruir al congénere como sea. Así, una gran lección que nos enseñan los canes es que saben perdonar, no ha pasado nada, la vida continua.

“Milagros” también me ha enseñado que muchas veces tropelear por un tramo de playa es inútil, que es mejor compartirla y jugar con otros amigos de su especie, ella vive el día a día, siento que a veces me espera en las mañanas, al verme, se le nota su gran felicidad, más aún cuando agarro un madero y lo lanzo, sus ojos brillan como grandes faros, al correr, para traérmelo de nuevo. He notado, que a ella le encanta saltar, juguetear, atrapar cangrejos; siempre tiene un espíritu de niño juguetón, que tan frecuente olvidamos los seres humanos, día tras día perdemos más nuestra capacidad de maravillarnos.

Otro día, le hablé duro, porque me arrebató de la mano un mendrugo de pan que le iba a dar, observé su mirada triste, como implorando que la perdonara, que no lo volvía hacer, denotando su nobleza. De verdad, los perros les ofrecen consuelo a los desvalidos, alegrías y ternura a los niños. Son los primeros en llamar, para que participen en delicadas operaciones de rescate, ante las grandes tragedias. A veces, son compañeros inseparables de los ciegos. Me ha sucedido, cuando le acaricio el pelo a “Milagros” me baja un poco el estrés, mucho más, si realizo con ella ejercicio físico, en largas caminatas por la playa. Emiliano, mi nieto, tiene un pequeño perrito, creo que con este solo hecho está aprendiendo virtudes, como la responsabilidad de cuidar otros seres y la obligación de cumplir con sus deberes.

Para terminar, la historia nos cuenta un interesante caso que quedó plasmado en una estatua de bronce, se encuentra al frente de la estación de Shibuya, dedicada al perro “Hachiko”, su vida terrenal fue contada y adaptada en 1987, en la película japonesa “Hachiko Monogatari”, similar en el 2009, en la versión Estadounidense, “Siempre a tu lado”. Cuenta que un profesor tenía una hija que le insistió en que le consiguiera un perro, “Hanchiko” fue enviado en una caja, desde la prefactura de Akita hasta Shibuya, cuando llegó, pensaron que estaba muerto, fue reanimado, dándole leche. El maestro pensó en regalarlo, pero notó que la interacción con este pequeño animal, que tenía las patas delanteras torcidas, elevaba sus niveles de serotonina y dopamina, haciéndolo más feliz. El perro acompañaba todos los días a la estación del tren al profesor, para despedirse de él y al final del día, regresaba para recibirlo. El 21 mayo 1925, mientras el maestro daba una clase, sufrió una hemorragia cerebral. “Hachi” corrió a la estación para reencontrarse con su amo, no volvió esa noche, ni ninguna otra, el perro se quedó a vivir en este sitio durante los siguientes nueve años de vida, las personas, que conocieron la historia lo cuidaron y lo alimentaron durante ese largo periodo. Esto simplemente es lealtad, virtud que tanta falta nos hace en estos tiempos de modernidad, igual que la gratitud, que es otro valor que lamentablemente esta en retroceso.