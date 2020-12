Esta Cumbre Ambiental Caribe fue el último paso para lograr la Cumbre de Poderes en la que participe el presidente como comandante de las FF. AA., las Altas Cortes, el fiscal General, los ministerios, los entes ambientales y demás entidades. Es que urge cambiar el enfoque institucional estandarizado a lo largo de los años, ante la irreversibilidad de los daños estimulados por la continuidad de una política de impunidad que repudiamos porque indigna y no es sostenible. No hay un detenido. Lo ambiental es de orden público, de allí que defender los bienes de uso público y zonas de bajamar exija una política pública integral, reorganizar la participación de las entidades, y en especial de la Armada y la Fiscalía General para poder impedir hechos y efectos de la ambición y la necesidad y recuperar ecosistemas en toda la región Caribe. Si las Fuerzas Armadas no cumplen con su función ambiental, con solo la Policía es imposible superar la deficiencia de vigilancia y control en más de 300 Km de línea de costa y 8.135 Ha de manglares según Cardique. Sin el apoyo del Gobierno, el Distrito -que es corresponsable- no tiene los recursos suficientes para las reubicaciones a realizar y que el agua no ahogue a la gente cuya incultura y la necesidad de suelo lo lleva a despreciar el riesgo. En Marlinda y Villagloria el alto nivel de riesgo no mitigable y grave afectación ambiental fue lo que condujo a que el Consejo de Estado en sentencia del 2017 ordenara su reubicación. Se niegan a ser reubicados y a dejar de talar. Cumplir con el objetivo de parar y de escombro 0 nos llevó a enfrentar en Tierrabaja y Puerto Rey la cruel realidad del ecocidio de 51 Ha de manglares protegidos. Para impedir el cambio del uso del suelo, controlamos el escombro, la Fiscalía hizo pesquisas buscando los beneficiados del daño ambiental. Confrontamos una urbanización ilegal y elevamos la gobernabilidad en un territorio con dos consejos comunitarios, para cuyos líderes y asesores, bajamar y territorio protegido no significaba lo mismo que para nosotros. Como Ecobloque somos optimistas que los negocios e ilegalidades, cesen al igual que las heridas que conmueven. En desarrollo de las acciones Cardique contrató la restauración ambiental con un área potencial a intervenir de 59.20 Ha y la Alcaldía Local 2 adelanta 12 procesos de restitución.

El objetivo de parar el ecocidio se cumplirá con el apoyo de la comunidad y la disposición de frenar los daños y acciones ilegales. No se permitirá la continuidad del cambio del uso del suelo. No es dable que la posesión violenta, el hecho ilegal o delictivo se eleve a escritura pública, que es lo que sucede cuando la Notaría la expide sin reparar en el lugar, validando lo declarado al numerarlo. Buscamos controles con los otarios y lo haremos con el Agustín Codazzi.

*Abogado ambientalista y comunicador.