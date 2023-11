¡Llegó el fenómeno del niño!

El pasado 4 de noviembre el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible declaró oficialmente que el fenómeno del Niño llegó al país. No obstante, esta vez, de acuerdo con lo alertado por la Organización Meteorológica Mundial, lo acompañará un grave aumento de la temperatura, por causa del cambio climático.

El Gobierno nacional anunció su estrategia para prevenir y atender las emergencias ocasionadas por este fenómeno, asociada a una inversión de 2.2 billones de pesos. Sin embargo, no se puede seguir atendiendo sobre la marcha este tipo de eventos previsibles y tampoco desconocer los desafíos que tiene el sector mineroenergético en Colombia.

Innumerables debates de control político en el Congreso de la República, opiniones de gremios, exministros y otros expertos del sector de minas y energía, alertan al Gobierno nacional sobre las afectaciones que puede ocasionar este fenómeno en el precio de las tarifas de servicios públicos, en la seguridad alimentaria y en general, en el sector mineroenergético del país.

Versiones encontradas y cifras sin coincidencia dan muestra de que no existe una interlocución efectiva entre el Gobierno nacional y el sector privado mineroenergético, aun cuando las problemáticas del sector son enormes y diversas. El fenómeno del niño pondrá a prueba la cadena energética que tiene el país. Vale la pena preguntarnos: ¿por qué el atraso en la ejecución de los proyectos de generación de energía? Un ejemplo de ello son los parques eólicos en La Guajira que permitirían la entrada en operación de 2.400MW de potencia. ¿Qué se ha hecho para atender el desajuste entre la demanda de energía y la expansión requerida del sistema, en un escenario en el que la demanda de energía crece a un ritmo de 5% y la oferta solo lo hace en un 2.5%? ¿Qué se ha hecho para atender la sobrecarga a la que está expuesta la red de transmisión de energía en la Región Caribe? El atraso en la ejecución de los proyectos para su robustecimiento ha obligado a que más de los 2.7 millones de usuarios de esta región sean sometidos a racionamiento programados de energía, de acuerdo con estudios y cifras aportados por el sector.

Es claro entonces la necesidad de una estrategia transversal que no solo atienda efectos o mitigue impactos, si no que trace un horizonte claro para el sector, pues este no puede seguir a la deriva.

*Representate por los Montes de María.