Que la Nasa esté propiciando algunas reuniones clandestinas con 24 de los más importantes teólogos de los Estados Unidos, no deja de crear suspicacias y especulaciones entre los medios de comunicación y la comunidad científica internacional.

De hecho, los titulares y preguntas alrededor del mundo son elocuentes: Señores, ¿cuál es el misterio de la Nasa? ¿Será que encontraron vida en otro planeta y se lo tienen guardado? Y si es así: ¿dónde están las fotos? ¿Será que viven entre nosotros? ¿Se parecerán a ET? ¿Le tendrán miedo a la reacción de las personas, por sus implicaciones religiosas? ¿Será que Messi es un extraterrestre? ¿Y Pelé y Maradona, entonces, qué?

Como todos lo saben, la Nasa viene empecinada en encontrar vida extraterrestre. Telescopios satelitales, sondas gravitacionales, el telescopio Web James y hasta vehículos tipo “Rovers”, en Marte, son algunos ejemplos de los equipos y parafernalias que se están usando para escudriñar el universo. Y como decía mi padre: “El que busca, encuentra”.

El problema delicado es que el mismo Steve Hawkins, uno de los astrofísicos más famosos del mundo, antes de morir, recomendó dejar las cosas quietas: “Señores, ojo al cristo, paremos de buscar marcianos, pues nadie puede garantizarnos que sean buenas personas. Suficientes problemas tenemos con Gustavo Petro en Colombia, como para seguir alborotando el avispero”, remató.

Acostumbrado a los retos, me puse en la tarea de buscar algunos contactos de colombianos que trabajan en la Nasa. La tarea no fue fácil, “porque el tema es de una confidencialidad extrema”, como me comentó alguien que prefirió el anonimato. No obstante, “el que busca, encuentra”, como insistió mi viejo y por ahí terminé conversando con un americano quien me confesó que trabajaba para la oficina “SETI Project” de la Nasa, lo que viene siendo un acrónimo en inglés que dice: “Search for Extraterrestrial Intelligence (Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre).

De tanto insistir, el gringo me prometió una foto del ET. Eso sí, bajo juramento de no publicarla en ningún medio de comunicación y menos compartirla con Steven Spielberg, director cinematográfico de ET. Podía hablar de ella en mi columna, pero jamás mostrarla.

Pues bien, la foto recibida me dejó atónito. Era nítida, a colores y en ella se ve a un venezolano pidiendo limosna en Marte, con un cartelón que decía: “Colombiano, ten cuidado donde pones la ‘cruz’ cuando votas, no sea que tengas que cargar esa ‘cruz’ el resto de tu vida”.