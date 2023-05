Llamado a la sensatez

Me causó grata impresión escuchar la entrevista de un periodista hace unos dos días a Monseñor Luis José Rueda, Arzobispo de Bogotá. En ella, clama y urge por un diálogo y una concertación que acerque en sensatez a tantas polarizaciones que se están generando entre nosotros los colombianos. Vivimos un momento de incompresible intransigencia entre los partidos y grupos políticos que sumen a las bases de colombianos, no solo en la perplejidad, sino en la triste realidad de pensar que este país, definitivamente, no puede cambiar; porque sus clases dominantes se empecinan en trabar con argumentos y argucias que llevan a muchos y muchas a repetir y obstinarse en posiciones duras sin discernimiento y análisis crítico. Desde todos los lados.

Los políticos hablan de un cambio, de mayor justicia e igualdad, de su decidida apuesta por superar las desigualdades. Pero, ¿es ello cierto? ¿Por qué sucede lo que sucede después de ser elegidos? Con tanta facilidad se unen y desunen, pactan y suspenden los pactos, se toman fotografías mostrando el final de las discordias y luego con una displicencia sin par generan confusión y perplejidad ante un asunto que merece análisis y decisiones en favor de aquellos que han dicho querer defender. Parece que el interés del gran capital y sus propietarios está siempre por encima de las promesas hechas, durante las campañas electorales.

Se le preguntaba al arzobispo, palabras más palabras menos, por la coherencia de vida de los dirigentes que afirmándose católicos y celebrando los sacramentos después se olvidan de las exigencias de esa sacramentalidad. Y no acudo a su respuesta, sino que me respondo por la superficialidad con la cual se asume la fe en este país y la urgencia de procesos serios de formación del laicado y del clero en una teología soportada en el Concilio Vaticano II y el programa del papa Francisco para la Iglesia en Evengelii Gaudium. Documentos preciosos poco conocidos y a la espera de ser puestos en práctica

El pensamiento católico acerca de la justicia, la búsqueda de optar preferencialmente por los pobres y excluidos, es claro como el agua. Las diversas conferencias episcopales del continente produjeron magistrales documentos por su profecía y claridad en los análisis y en las alternativas a asumir para mitigar tanta injusticia acumulada por siglos... Y nada pasa. No podemos menos que afirmar que estos documentos no llegan a tocar el nervio de los católicos en el poder ni el de los así llamados cristianos de a pie.

De allí que la insistente llamada del Arzobispo primado a un diálogo que busque la solución de las contiendas sea un desafío positivo para quienes tienen en sus manos acelerar o frenar las polarizaciones. La esperanza es lo último que se pierde y perder la esperanza es peor que perder la fe. ¡Dios no lo quiera!

*Teólogo, Parroquia Santa Cruz de Manga.